Lance Broadway, el beisbolista de las Grandes Ligas y actor, falleció el pasado martes 17 de noviembre a sus 43 años.

La información de su deceso fue confirmada a través de los medios estadounidenses TMZ y Deadline.

¿Qué le pasó a Lance Broadway?

Recordado por sus papeles en Agents of S.H.I.E.L.D. y Lucifer, el intérprete fue hallado sin vida en las escaleras de un complejo de edificios en Dallas, Texas. La causa de su muerte aún es desconocida, ya que se esperan los resultados de la autopsia.

Lance Broadway

Antes de desarrollarse en el mundo del entretenimiento, Broadway fue lanzador en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) para los Chicago White Sox y los New York Mets, entre 2007 y 2009. Su debut en la pantalla grande fue en 2013 con la película de acción Ataque a la Casa Blanca (Olympus Has Fallen).

Además, participó en otras cintas como Teleios (Beyond the Trek), True Tales y Food Attack, y en series televisivas como Colony, Real Husbands of Hollywood, Kevin From Work y Saint George.