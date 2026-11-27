Blender presenta BLENDER VERANO, una temporada pensada para que las figuras que acompañaron a la audiencia durante todo el año sigan cerca también en vacaciones. Nuevos episodios, entrevistas y formatos para ver en la playa, en la ruta, durante una siesta o desde casa.

Cambian los horarios, los lugares y las rutinas, pero no la compañía. BLENDER VERANO lleva a sus figuras y programas a otro ritmo, con contenidos que siguen la temporada y viajan con la audiencia.

Blender Verano

Fort Night Show, con Marta Fort. Su universo se convierte en un show donde todo puede pasar. Celebridades, música, juegos, humor y momentos inesperados se mezclan en un late night que cruza entretenimiento, cultura pop y una estética propia.

BAN, desde Mar del Plata, con José María Listorti. El humor y las entrevistas se mudan a La Feliz. Listorti recibe a las grandes figuras de la temporada en encuentros descontracturados, con complicidad, confesiones inesperadas y el tono que convirtió a BAN en uno de los formatos centrales de Blender.

Blender Verano

Confesiones de bar, con Mauro Szeta. Los grandes casos criminales de los que habló todo un país vuelven a contarse desde otro lugar. Szeta reconstruye historias policiales y judiciales que marcaron a la Argentina, recuperando misterios, protagonistas y detalles menos conocidos.

En Subida, con Pamela David. Detrás de cada historia de superación hay un recorrido que merece ser contado. Pamela David descubre el costado más íntimo de personalidades reconocidas y de personas anónimas que atravesaron momentos difíciles y encontraron una manera de reinventarse.

Blender Conversa, con Mariana Contartessi. La política no se toma vacaciones. Contartessi entrevista a protagonistas de la política, la economía y la sociedad para salir de la declaración coyuntural, entender la Argentina de hoy y pensar la que viene.

Blender Verano

Las patinadas de la semana, con Sofi Caram. En diciembre, Blender suma un formato para repasar en patines los temas más polémicos de la semana: desde la política hasta los cruces, declaraciones y noticias que marcaron la agenda. Una mirada ágil y con humor sobre aquello de lo que todos estuvieron hablando.

BLENDER VERANO es la primera parte de lo que viene. En las próximas semanas, el canal anunciará nuevos estrenos, formatos y figuras que se sumarán en 2027, antes del regreso de la programación en vivo en marzo.