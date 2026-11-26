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HBO Max ha desvelado el primer teaser de "Sonnental", un nuevo thriller criminal alemán producido por Jantje Friese y Baran bo Odar, los creadores de la serie de culto "Dark" y "1899".

Protagonizada por Lisa Vicari (Martha Nielsen en "Dark"), este thriller de misterio y terror psicológico de seis episodios sigue a una perfiladora criminal del BKA (Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania) que regresa a su pueblo natal para investigar una serie de asesinatos rituales inspirados en el inquietante libro infantil de 1845 de Heinrich Hoffmann, Struwwelpeter. Este libro clásico cuenta historias rimadas y violentas de niños que reciben castigos extremos por portarse mal.

El teaser muestra una atmósfera muy oscura, con bosques nevados, tensión y referencias directas al libro.

Se espera que recupere el tono inquietante y la calidad visual que caracterizaron a "Dark", aunque sin viajes en el tiempo. La serie combina investigación criminal, secretos familiares y una atmósfera sombría en los bosques alemanes.⁠

Matija Dragojević creó Sonnental y la escribió junto con Bob Konrad (Kleo, 4 Blocks). La serie es una producción original alemana de HBO Max.

¿Cuándo llega Sonnental a HBO MAX?

"Sonnental" se estrena en marzo de 2027 en HBO Max.

Elenco principal:

Lisa Vicari: Anja Vogler

Peter Kurthn: investigador Norbert Troschitz

Jan Friedrichsen: Max (hijo de Anja)

Iris Böhm: Kerstin (madre de Anja)

El elenco también incluye a Merlin Rose, Maria Simon, Mišel Matičević y Stipe Erceg.