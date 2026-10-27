miércoles 28 de octubre del 2026
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Dalma Maradona apuntó contra Andy Kusnetzoff tras el anuncio del documental sobre Diego Maradona con Hernán Casciari

La mediática opinó sobre el proyecto que está produciendo el conductor con Orsai sobre su padre.

Dalma Maradona
Dalma Maradona | Redes Sociales

Recientemente, Andy Kusnetzoff reveló que está produciendo un documental sobre Diego Maradona junto a la productora de Hernán Casciari. Ahora, fue Dalma Maradona quién opinó al respecto y apuntó contra el conductor.

¿Qué dijo Dalma Maradona sobre el proyecto de Andy Kusnetzoff?

El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, comenzó la hija de Diego Maradona y acusó en Primicias Ya: “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”.

“Decidimos no darle la autorización”, continuó Dalma Maradona y cerró sobre el proyecto de Andy Kusnetzoff: “Enciman pretenden hacerlo con el nombre de mi papá, me da bronca. ¡Más bronca me da que le saquen plata a la gente con un proyecto que ya saben que no va a existir!”.

¿Cuál fue la reacción de Andy Kusnetzoff a la negativa de Dalma Maradona?

“No voy a confrontar con Dalma ni con ningún heredero", respondió el conductor también en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: “Es un documental que es como una carta de amor a Diego Maradona”.

El documental sigue en proceso, se sigue hablando de los derechos con los herederos, siempre estuvo en claro”, cerró Andy Kusnetzoff sobre las declaraciones de Dalma Maradona.

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