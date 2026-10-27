Dalma Maradona apuntó contra Andy Kusnetzoff tras el anuncio del documental sobre Diego Maradona con Hernán Casciari

Recientemente, Andy Kusnetzoff reveló que está produciendo un documental sobre Diego Maradona junto a la productora de Hernán Casciari. Ahora, fue Dalma Maradona quién opinó al respecto y apuntó contra el conductor.

¿Qué dijo Dalma Maradona sobre el proyecto de Andy Kusnetzoff?

“El proyecto de Orsai sobre mi papá no se puede hacer porque nosotros nunca lo autorizamos y Andy lo sabe”, comenzó la hija de Diego Maradona y acusó en Primicias Ya: “Me parece grave que hayan pedido plata para un proyecto que saben que no pueden hacer”.

“Decidimos no darle la autorización”, continuó Dalma Maradona y cerró sobre el proyecto de Andy Kusnetzoff: “Enciman pretenden hacerlo con el nombre de mi papá, me da bronca. ¡Más bronca me da que le saquen plata a la gente con un proyecto que ya saben que no va a existir!”.

¿Cuál fue la reacción de Andy Kusnetzoff a la negativa de Dalma Maradona?

“No voy a confrontar con Dalma ni con ningún heredero", respondió el conductor también en diálogo con el ciclo de América TV, y sumó: “Es un documental que es como una carta de amor a Diego Maradona”.

“El documental sigue en proceso, se sigue hablando de los derechos con los herederos, siempre estuvo en claro”, cerró Andy Kusnetzoff sobre las declaraciones de Dalma Maradona.