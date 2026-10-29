Luciano Castro está recomponiendo su vida después del mal momento personal que atravesó al terminar su relación con Griselda Siciliani, a raíz de que se le filtraran unos chats con otra mujer.

En este sentido, Jimena Barón fue consultada por el estado actual de su compañero de elenco en la serie que graban junto a Cande Vetrano y Muriel Santana, después de que solo se conociera que había pasado por una internación para rehabilitarse.

En una nota para Desayuno Americano en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026, contó: "Se está recuperando y lo veo muy bien. Lo veo muy contento, súper agradecido por estar laburando".

Luciano Castro

Además, habló del vínculo que la une a él: "Yo lo conozco hace muchísimos años y estamos contentos de estar juntos y apoyarlo en este momento. Lo quiero muchísimo".

"No está con nadie, pero todavía mejor que no. Lo veo re tranquilo", explicó sobre su presente amoroso. Y, aseguró que la historia con Griselda está terminada: "Yo los quiero mucho a los dos, me gustaba mucho la pareja, pero bueno, entiendo que Luciano tiene un camino que recorrer. Necesita estar bien, acomodar un montón de cosas".

"Gri es una mina que nació acomodada, la tiene clarísima a nivel personal, actoral. Es una bomba de mujer", concluyó llenando de flores a su colega.

La serie que protagonizará Jimena Barón en Netflix

Netflix dio a conocer un nuevo adelanto de una producción argentina que tendrá como protagonistas a Jimena Barón, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana.

Mediante sus redes sociales, presentaron la serie “El amor es otra cosa” que tendrá como figuras principales a los perros, relacionado desde el humor y los vínculos sentimentales.

En el video que compartió la plataforma, se puede presenciar el comienzo de un ensayo donde están con la lectura de libretos y con la presencia de los perros que se van a llevar todas las miradas del público.

Jimena Barón, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana

Según dieron a conocer, la trama estará centrada en "tres desconocidas, unidas por un incidente con sus perros, terminan descubriendo qué lugar ocupan el amor y la libertad en sus propias vidas".

“¿El elenco de mis sueños, acaso?”, escribieron en el posteo sin revelar aún la fecha de estreno. Solo adelantaron que "llega próximamente.