Jimena Barón compartió en su cuenta de Instagram una inesperada situación que vivió al momento de elegir la casa donde mudarse con sus seres queridos. La cantante calificó lo sucedido como "un mensajes de Dios".

¿Qué contó Jimena Barón sobre su nueva casa?

La artista subió varios videos donde explicó las señales místicas que recibió cuando buscaba un nuevo hogar junto a su esposo y sus hijos Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y Arturo, nacido en 2025, nacido de su actual vínculo con Matías Palleiro.

Todo comenzó con una reflexión mientras recorría el frondoso parque de su nuevo hogar. "Cuán rápido uno se acostumbra a las cosas, ¿no? Yo me acordaba el día que vinimos a ver la casa y sentimos que era 'la casa de nuestros sueños', pero no sabíamos si la íbamos a poder comprar, si nos iban a aceptar la oferta económica, era como un sueño", comenzó contando.

Jimena resumió cómo fue el proceso de adquisición de su actual casa y expresó la necesidad de no normalizar lo verdaderamente importante de la vida: "Y pasó hace menos de un año, y de repente uno va como normalizando ciertas cosas de esta casa incluida".

Y avanzó con su relato: "Recién tuve mi momentito con los pajaritos y el pasto, yo quería pasto y no irme de capital, un montón de cosas que decía 'uy, qué difícil', y se nos dio tan fácil, con mucho trabajo detrás. Pero la casa, el barrio, el pasto, de una manera tan mágica, tengo una historia para contarles de una cosa que me pasó, después se las cuento. Pero nada, estoy acá apreciando y agradeciendo y tratando de no normalizar cosas espectaculares que me pasan".

Enseguida contó la increíble coincidencia que se dio en el momento previo de la compra del inmueble: "Nosotros vinimos en esta casa. Honestamente, pensaba que estaba muy fuera de mi alcance económico. Terminó no siendo tan así. No importa, por trabajos, cosas que me salieron, todo se dio para que sea posible. Tampoco sabía cuál era la situación de mi marido, y de repente era otra, y lo logramos".

Luego de hablar de lo irregular que es el trabajo de una artista en términos de ingresos económicos, Jimena reveló el misterio: "Yo sentía que esta casa era la casa de mis sueños, que tenía que comprarla, pero tenía mucho vértigo. Estábamos en diciembre para irnos a Quequén, momento del año donde uno piensa que el año ya terminó, y nada más grandilocuente va a suceder".

Y agregó: "Estaba hablando con mi mamá de que sentía que esta casa era para mí, pero que no sabía qué hacer, y yo me meto la mano en un pantalón que tenía, pantalón que encima no es mío, era de Momo, pero yo estaba muy flaca posparto, y me entraba en los pantalones de mi hijo, y había una tarjeta en el pantalón".

Al sacar la tarjeta del pantalón afirmó en tono de broma: "Un momento, un mensaje de Dios". Pero lo realmente curioso fue qué decía y qué coincidencia se dio: "Cuando saco la tarjeta, era un salmo, y yo lo leo, no voy a decir cuál es porque van a saber de cuál estoy hablando, y si les cuento de cuál estoy hablando, el número del salmo terminó siendo la dirección de esta casa".

Por si fuera poco, la cantante contó que, antes de que ellos conocieran esa casa, su mamá se sacó una foto en la misma cuadra y la mandó por WhatsApp con el texto: "Miren por dónde estoy". A lo que Jimena respondió: "Amo. Quiero vivir allí".

Finalmente, Jimena Barón hizo una reflexión final: "En la vida pasan cosas malas y cosas buenas, uno tiene que vivir agradecido y decir 'yo de lo no bueno no me puedo quejar, porque hay mucho de lo bueno', esa es ya hace tiempo mi manera de vivir, y decir 'bueno, está bien, tocó esta', pero también tocan las otras, y creo que así es la vida".

