A seis meses de su separación, Silvina Escudero volvió a apostar al amor: "Nos conocimos en un ámbito muy íntimo"

Silvina Escudero volvió a apostar al amor tras su separación de Federico, su marido, en abril.

La bailarina participó de un evento y, cuando fue consultada por su situación sentimental, reveló que está conociendo a alguien.

En diálogo con Alejandro Castelo para Intrusos (América TV), Silvina Escudero se sinceró: "Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?".

"Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía", expresó.

"Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con mi perro. Entonces, para que otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad", añadió.

Pese a que mantuvo en secreto la identidad de su nuevo novio, reveló: "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral".

Luego de escuchar a la artista, Dani Ambrosino agregó información y contó: "Ellos se conocen desde hace mucho, desde el colegio. Hace un par de meses se reencontraon caminando en el barrio, se vieron, fueron a tomar algo y no se separaron más".

¿Por qué se separó Silvina Escudero de su marido?

Silvina Escudero habló a finales de abril, luego de confirmarse su separación de su marido Federico, y se quebró en pleno vivo.

La actriz se tomó unos días para procesar la información que comenzó a circular por los medios y decidió hablar con Ángel de Brito para contar toda la verdad.

"Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, comenzó diciendo, dejando en claro que atravesó este proceso en silencio y con mucha reserva", expresó.

Además, contó lo que vivió con él durante casi 10 años: "Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”.

Cabe destacar que uno de los deseos más grandes de Silvina era ser madre, pero no lo pudo concretar. En el 2024, atravesó una dolorada pérdida de su embarazo y no fue para nada fácil continuar con su vida después de una larga búsqueda.

Con la voz entrecortada, aclaró que seguirá adelante con su vida: "Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí. Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida".

Respecto a los motivos, confirmó que solo se trató de un desgaste en la relación: "No pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay".

Finalmente, Silvina Escudero dejó entrever que lo que vivió fue mucho más profundo que lo que se conoce públicamente. "No lo voy a contar, se sabe un 10 por ciento de lo que viví estos últimos años", sentenció.