Revelaron quiénes participarán de la tercera temporada de LOL Argentina

Este jueves 29 de octubre, Prime Video lanzó las primeras imágenes oficiales de la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing Argentina". Pero eso no fue todo, ya que también reveló quiénes serán los nuevos participantes del certamen.

¿Quiénes serán parte de la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing Argentina"?

La primera gran novedad de esta entrega del reality es que Marcelo Tinelli estará frente al formato, asumiendo el rol de anfitrión. El icónico presentador deberá tomar el control del lugar, aplicar el reglamento y someter a los participantes a presión extrema para lograr que se rían.

En la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing Argentina" los participantes serán Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

El reality de humor llegará a la pantalla de Prime Video el próximo 20 de noviembre y estará disponible en más de 240 países.

¿Qué es "LOL: Argentina"?

El reality es una competencia de comediantes, que surgió del exitoso formato japonés HITOSHI MATSUMOTO, y es producido por la reconocida plataforma Prime Video, quienes también realizaron Menem, Barrabrava y Argentina, 1985, entre otros.

"LOL: Argentina" tiene un formato único, en donde un grupo de 10 comediantes se encierran durante seis horas para intentar hacer reír al otro. Para lograrlo, los participantes pueden realizar stand-up, interpretar personajes, improvisación y comedia física. El último en reirse gana la competencia.