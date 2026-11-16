Tras el primer adelanto que compartieron, este lunes 16 de noviembre Warner Bros. lanzó un nuevo tráiler de "Remain", la película dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor.

¿Qué se ve en el nuevo tráiler de "Remain"?

En esta película se unieron Nicholas Sparks, uno de los mejores escritores de romances, con M. Night Shyamalan, un director especializado en lo sobrenatural y escalofriante. Así surgió la idea de "Remain", un thriller de romance sobrenatural.

En el tráiler se ve el primer encuentro entre Tate Gordon, un arquitecto que alquila una casa en un pequeño pueblo de la costa, y una joven mujer fantasmal que ya vive en la misma. El filme se estrenará en cines el próximo 5 de febrero.

¿Cómo es el elenco de "Remain"?

"Remain" no solo contará con el protagonismo de Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor, ya que también tendrá un gran elenco que incluye a Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor y Maria Dizzia.

Además, M. Night Shyamalan es productor del proyecto junto a Ashwin Rajan, Marc Bienstock y Theresa Park. Por otro lado, Nicholas Sparks figura como productor ejecutivo.