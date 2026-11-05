Luana Fernández denunció a Pilar Smith y a Cinzia Francischiello: "Trataron de ensuciarme"

Luana Fernández inició una denuncia civil por daños y perjuicios contra la periodista Pilar Smith y su excompañera de Gran Hermano Cinzia Francischiello. También solicitó una medida cautelar para para que les impongan un bozal legal.

¿Qué pidió Luana Fernández en la Justicia contra Pilar Smith y Cinzia Francischiello?

Fue Fefe Bongiorno quien contó los detalles en LAM (América) frente a una de las denunciadas. El pedido puntual, según explicó, tiene un costo económico concreto para las dos: "Que cada vez que la nombren a partir de ahora paguen un millón de pesos".

"En el caso de Cinzia, se exige que cese de inmediato y no vuelva a calificar a la representada de cleptómana, ladrona o términos similares ni le atribuya delitos de robo o hurtos que no hayan sido establecidos judicialmente", leyó Fefe.

"Y en el caso de Pilar Smith, se exige que cese y se obtenga de vincular, insinuar o presentar públicamente a Luana como imputada, partícipe o relacionada con una causa penal vinculada a delitos contra la integridad sexual que involucran a menores de edad", detalló el periodista.

Bongiorno aclaró que se trata de un pedido de la exparticipante del reality de Telefe y que todavía resta saber si la Justicia hará lugar a la medida solicitada: "También se pide que borren y eliminen todo contenido digital de redes sociales. Obviamente, todo esto es un pedido, hay que ver si un juez le da lugar, pero también se pide que se actúe de forma urgente, incluso si va más allá de los horarios que están establecidos de trabajo, porque se considera que es algo de urgencia".

¿Qué respondió Pilar Smith sobre la denuncia de Luana Fernández?

Después de escuchar en absoluto silencio, la denunciada aseguró que, hasta el momento, no había recibido ninguna notificación. De todos modos, contó que su abogada, Ximena Damasco, ya está averiguando sobre el tema.

Pilar Smith escuchó en silencio la información de la denuncia de Luana Fernández en su contra

También se defendió: "Yo sostengo lo que relaté de los hechos, hablé con testigos. Así que, llegado al caso, si tengo que presentar toda esa información en la justicia, lo voy a hacer, porque yo todo lo que conté me basé en testimonios de testigos".

Y sumó en el mismo sentido: "Yo conté lo que me aseguraron testigos y víctimas de ese caso. Yo sí recuerdo lo que hablé con testigos que me informaron acerca del proceder de ella, pero yo no hablé de imputación ni nada".

¿Qué dijo Luana Fernández sobre la denuncia contra Pilar Smith y Cinzia Francischiello?

Fefe también pasó al aire en LAM un audio de la denunciante donde fundamenta su reclamo ante los tribunales: "Lo decidí, junto con mis abogadas y mi mamá -que estuvo atrás todo el tiempo apoyándome- por todas las barbaridades, atrocidades, cosas que no son reales, que dijeron de mí, tanto Cinzia como Pilar Smith".

Luana Fernández publicó en sus redes parte de su denuncia

Y agregó al respecto: "Trataron de mancharme desde que salí de la casa (de Gran Hermano), inclusive antes. Cinzia ha venido desde antes, diciendo cosas de mí que no son reales, lo cual a mi familia afectó muchísimo, afectó también muchísimo mi nombre en el momento en que yo salgo de la casa, porque imagínate que yo no estaba ni entera de lo que estaba pasando".

Luana acusó a las denunciadas de buscar perjudicarla: "En todo momento trataron de ensuciarme a mí, de manchar mi imagen con cosas que no existen, porque legalmente, gracias a Dios y gracias a los abogados, hay pruebas y decenas de papeles en donde a mí no se me involucra en absolutamente nada malo y ellas trataron de buscarle el pelo al huevo en todo momento"

El objetivo, según ella misma contó, es que ni Pilar ni Cinzia mencionen su nombre bajo ninguna circunstancia: "Dañaron tanto mi imagen como también a mi familia y a la gente cercana que me quiere, que me bancó y demás, y lo que busco con esto es que ellas no me vuelvan a nombrar, no me interesa que me nombren, no me interesa que hablen de mí, no me interesa tener contacto con ellas".

Y cerró con una aclaración: "Si tengo que ir a un programa y están, no tengo problema, pero no me interesa que hablen mal de mí, esto es más que nada para que no hablen mierda de mí. Después, si en algún momento quieren hablar en buena onda, todo bien, pero si tiran mierda, van a tener sus consecuencias, o sea, tienen bozal legal las dos para que no hablen más mierda de mí".