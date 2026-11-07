Carina Zampini y Diego Leuco llegan con un gran programa de La Peña de Morfi (Telefe) donde recibirán a increíbles figuras del mundo de la música.

Este domingo 8 de noviembre, el ciclo tendrá un horario especial a las 13 hs. para vivir un mediodía repleto de música, grandes entrevistas y toda la actualidad.

La tarde contará con una entrevista en exclusiva con la estrella internacional Carlos Vives, en un mano a mano imperdible.

Diego Leuco y Carina Zampini

Además, los musicales en vivo serán grandes protagonistas con el regreso de Coti en un show a lo grande, la presentación de Elena Roger —una de las voces más destacadas y emotivas de nuestro país— y la fiesta de Sebastián Mendoza repasando todos sus éxitos.

Luego, a las 16:00 hs, llega Juntos con el Papa, donde Rodolfo Barili y todo el equipo de noticias llevarán adelante una cobertura especial para seguir en detalle cada momento de esta esperada visita.

El artista que no cantará frente al Papa León XIV

Axel reveló que no cantará frente al Papa León XIV porque lo bajaron del evento tras las acusaciones mediáticas de una mujer en su contra.

Meses atrás, una exempleada le hizo un reclamo civil por daños y perjuicios, y también aseguró que vivió una situación incómoda con él.

Pese a que el tema salió de la agenda periodística, este miércoles al aire de La Voz En Vivo, Axel contó que, a raíz de dichas acusaciones, le bajaron el pulgar para participar del show para el Papa León XIV.

"Me habían llamado para cantar en Córdoba y, casualmente, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión... ", expuso.

"Hoy en dia le dan espacio a cualquier bolu..., que dice cualquier cosa, sin verdad ni fundamento. Cualquier persona que no está bien emocionalmente...", sentenció.

"Eso me lastimó. Entonces, los organizadores que estaban a punto de confirmarme, dijeron 'che, no podemos'. Yo quería estar igual, cómo no voy a querer cantar Somos Uno", continuó.

"Esto hay que decirlo, porque se le da aire a cualquier persona sin chequear. Después LAM salió a matar a la piba, dijeron que estaba desequilibrada...", añadió.

"Yo entiendo la decisión de la organización... La sociedad está muy frágil, muy de cristal. Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero está todo bien", cerró categórico.

Luego de interpretar el tema que planeaba cantar frente al Papa León XIV, Axel reveló en qué quedó la situación con la vestuarista: "La voy a contrademandar penalmente. No puede quedar así, que la gente salga a hablar y a decir cualquier cosa".

"Salvo que se retracte, la voy a contrademandar. A parte, si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios. La voy a contrademandar por calumnas e injurias, lucro cesante y daños y perjuicios. No se puede decir cualquier cosa", sostuvo Axel.