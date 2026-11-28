Carina Zampini y Diego Leuco llegan con un gran programa de La Peña de Morfi (Telefe) donde recibirán a increíbles figuras del mundo de la música.

Este domingo 29 de noviembre a las 13:30 hs, el histórico ciclo se prepara para compartir un mediodía repleto de música en vivo, charlas distendidas y entretenimiento para toda la familia.

El escenario principal recibirá a Alejandro Lerner, quien brindará un show íntimo con los grandes clásicos de su trayectoria, junto a todo el ritmo y los éxitos de Vilma Palma e Vampiros, la fiesta de Mala Fama y la presentación de Daniel Agostini a pura cumbia y baile.

Los invitados de La Peña de Morfi

Además, la mesa contará con la visita especial de un campeón del mundo: Marcos "El Chino" Maidana, quien se sumará para repasar su carrera, sus grandes peleas y su presente.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, todo el humor con Pichu Straneo y Nazareno Mottola, y el deporte en Lo del Turco, con Claudio Turco Husaín, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.

Escándalo con Hernán de Mala Fama en las grabaciones de PH, Podemos Hablar

Tras el escandaloso cruce que protagonizaron hace días la China Ansa y Santi Maratea, "PH, Podemos Hablar" volvió a tener un conflicto en su estudio. Esta vez fue Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, quien pidió que se detuviera la grabación, en el último programa.

"Él dijo que conoció el amor gracias a su ex mujer, madre de sus hijos más grandes. Lucrecia, su actual pareja, con la que también tiene una hija, estaba en el piso y no le gustó nada", comenzó Natalie Weber en Intrusos, y sumó: "Ella quería meterse furiosa pero la frenaron. La cosa terminó mal y al día de hoy, Hernán está distanciado de su mujer".

La panelista también reveló que Hernán de Mala Fama se contactó con la producción de "PH, Podemos Hablar" para que eliminen esa parte. Al escucharla, fue Rodrigo Lussich quién comentó filoso: "Si no lo vemos, es porque hay una censura importante".