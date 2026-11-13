La Noche de Mirtha (El Trece) seguirá con la conducción de Juana Viale mientras La Chiqui continúa con su recuperación en su casa después de haber estado internada.

Este sábado 14 de noviembre, el ciclo comenzará a emitirse a partir de las 22:30 hs tras el término de Todo sigue igual, el nuevo programa de Tomás Kirzner y Roberto Moldavsky.

En esta oportunidad, la conductora estará acompañada por Laurita Fernández, la bailarina, actriz y presentadora de televisión que, actualmente, se encuentra de gira con la obra teatral La cena de los Tontos y formará parte de Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable junto a Topa.

Los invitados de La Noche de Mirtha

También, se sentará en la mesa el abogado y periodista Hugo Alconada Mon, que forma parte de La Nación. Y, del mismo rubro, Nacho Girón, que trabaja en Infobae y Olga.

Para hablar de la actualidad del país, estará el economista y el experto en finanzas Santiago Bulat.

¿Cómo quedarán los sábados de El Trece?

Desde el sábado 14 de noviembre, el canal apuesta por el debut de "Todo sigue igual" con Roberto Moldavsky y Toto Kirzner desde las 21:30, con la intención de competirle mano a mano a "PH, Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe.

De esta manera, La Noche de Mirtha que se emitía a partir de las 21:30, se moverá a las 22:30 y finalizará 15 minutos antes, según reveló la cuenta @Teleavisador en X.