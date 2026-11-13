Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fito Páez y Bizarrap brillaron en los Latin Grammy 2026: todos los argentinos ganadores

Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso, Fito Páez y Bizarrap, entre otros, brillaron en los Latin Grammy 2026. La ceremonia, realizada este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se caracterizó por un claro protagonismo de artistas argentinos.

¿Qué argentinos ganaron en los Latin Grammy 2026?

Hubo premios para Milo J, Trueno (en una estatuilla compartida), CA7RIEL y Paco Amoroso, Bizarrap, Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla. Los galardones cubrieron la música urbana, la electrónica, el rock, el folclore y el tango.

Milo J, el más premiado

Con apenas 19 años, se llevó cuatro estatuillas. Ganó Grabación del Año por Niño, Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por La Vida Era Más Corta, y Mejor Interpretación Urbana por Gil, con Trueno.

Al recibir el de diseño, el artista oriundo de Morón les dedicó el premio a quienes trabajaron en la imagen del disco: "Aguante la Vida era Más Corta, aguanten los diseñadores gráficos. Muchísimas gracias".

Sobre Gil, explicó: "Es un tema que habla de la traición, de la mentira. Irónicamente ganamos un Grammy con esto, bien ahí".

El premio folclórico fue el que más lo movilizó. Contó que "ganar este premio de la música folclórica me vuela la cabeza" y cerró: "Aguante el folclore y Santiago del Estero".

CA7RIEL y Paco Amoroso, un triplete

Llegaron con siete nominaciones y se fueron con tres premios. Ganaron Mejor Interpretación de Música Electrónica por Beto’s Horns - Fred Remix, con Fred again.., y Mejor Video Musical Versión Larga por FREE SPIRITS (The Film). El tercero fue Mejor Canción Pop/Rock por Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día, tema en el que participó nada menos que Sting.

Paco no escondió la sorpresa por el premio a la película: "No teníamos mucha fe en este. Gracias a Loreto y a Chita. Y a las mamás". Después sumó a Jack Black, Sting y Anderson Paak en los agradecimientos. Con Sting tuvo un cariño especial: "Agradecerle a nuestro gurú Sting".

Bizarrap, quinto Latin Grammy

El productor se quedó con Mejor Canción Urbana por BZRP Music Sessions, Vol. 0/66, su colaboración con Daddy Yankee. Fue su quinto Latin Grammy, en la noche en que la Academia distinguió al cantante puertorriqueño como Persona del Año 2026.

Biza aprovechó el discurso para hablar del formato que lo hizo conocido: "Siento que eso es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor". Y dejó un pedido: "Sigamos abriéndoles las puertas a los artistas jóvenes, siempre".

Fito Páez y el Quinteto Astor Piazzolla

Fito ganó Mejor Álbum de Rock por Shine y lo celebró con humor. Mediante un video, agradeció a la Academia con ironía: "Bueno, me lo dan a mí. Siempre errando". También adelantó novedades: "Acá estoy componiendo el disco nuevo que empiezo a grabar la semana que viene. Mua, les amo".

La lista argentina se completó con el Quinteto Astor Piazzolla, que ganó Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango.

Vale mencionar que la gran ganadora de la noche fue Rosalía, con seis premios, incluido Álbum del Año por LUX.