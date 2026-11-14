Juana Viale está lista para un nuevo Almorzando con Juana (El Trece) donde recibirá a grandes figuras que aportarán grandes anécdotas y risas a la mesa.

Este domingo 15 de noviembre a las 14 hs, la conductora estará acompañada por un actor de excelentísima trayectoria como lo es Daniel Aráoz, que actualmente está protagonizando Esperando a Godot en el Teatro Alvear.

Continuando con la actuación, estará la artista Emilia Mazer, que también está trabajando en este momento en la obra 8 mujeres.

Los invitados de Juana Viale

En la mesa también se sentará Sabrina Carballo, que se sumó recientemente a la obra El Secreto en el Multitabaris.

Para cerrar, estará el humorista Nacho Bulián, que está al frente de “Nacho Picante” en el Teatro Picadilly.

¿Quiénes son los invitados en La Noche de Mirtha?

Este sábado 14 de noviembre, el ciclo comenzará a emitirse a partir de las 22:30 hs tras el término de Todo sigue igual, el nuevo programa de Tomás Kirzner y Roberto Moldavsky.

En esta oportunidad, la conductora estará acompañada por Laurita Fernández, la bailarina, actriz y presentadora de televisión que, actualmente, se encuentra de gira con la obra teatral La cena de los Tontos y formará parte de Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable junto a Topa.

Los invitados de La Noche de Mirtha

También, se sentará en la mesa el abogado y periodista Hugo Alconada Mon, que forma parte de La Nación. Y, del mismo rubro, Nacho Girón, que trabaja en Infobae y Olga.

Para hablar de la actualidad del país, estará el economista y el experto en finanzas Santiago Bulat.