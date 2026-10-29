Laura Ubfal reveló quién será el conductor de Intrusos en 2027

Tras dos décadas conduciendo juntos, la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares llega a su fin. Este jueves 29 de octubre, fue Laura Ubfal fue la que reveló quién será el nuevo conductor de Intrusos.

¿Quién será el nuevo conductor de Intrusos?

"Después de una reunión que se hizo al finalizar la emisión de este jueves de Intrusos se supo que finalmente América decidió que Rodrigo Lussich se quede solo al frente del ciclo de chimentos del mediodía del canal", escribió la periodista desde su diario digital.

La información que brindó Laura Ubfal.

"Según se sabe, en momentos en que las producciones de Mandarina fueron vendidas en un 100 por ciento al Grupo Octubre, la oferta para Adrián Pallares sería tener un ciclo propio en reemplazo en el 2027 de El Diario de Mariana", cerró Laura Ubfal sobre el futuro de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

¿Qué dijo Paula Varela sobre el futuro de Intrusos?

Paula Varela dio su punto de vista en PuroShow: "Me parece que es un poco lo que venían diciendo ellos, eso es lo que sabemos hasta ahora nosotros. Nos comunicaron a todo el equipo pero igual ellos son de hablar un montón, hablamos en todos los cortes, el equipo está muy bien y funcionamos como personas, más allá de lo profesional. Se viene hablando mucho y no nos sorprende tanto".

Además, supuso que se trataba de un deseo de ellos de volver a hacer cosas por separado: "Arrancaron como dupla por una cuestión circunstancial. Funcionaron muy bien y la gente los quería ver juntos, pero sienten que cada uno debe seguir su camino".

"Siento que van a ir a lo seguro porque el producto funciona. Es un 50 y un 50, la decisión final la tiene el canal", concluyó sin certezas.