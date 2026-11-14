God Save The Queen regresa al Teatro Gran Rex: la banda argentina encabezada por Pablo Padín

God Save The Queen regresa al Teatro Gran Rex de Buenos Aires el próximo 28 de noviembre de 2026, en el marco de una nueva etapa de su gira internacional, que continúa consolidando la proyección global del espectáculo.

El homenaje a Queen y Freddie Mercury

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda argentina encabezada por Pablo Padín se ha convertido en una de las propuestas tributo a Queen con mayor recorrido internacional. Su regreso a Buenos Aires llega después de un nuevo hito: por primera vez, el espectáculo agotó las entradas en Dubái, un logro que reafirma su crecimiento en Medio Oriente y su capacidad para convocar a públicos de distintas generaciones y culturas.

A lo largo de su historia, God Save The Queen llevó la música de Freddie Mercury y Queen a escenarios y festivales de distintos continentes, construyendo una trayectoria que trasciende fronteras. Su propuesta combina potencia musical, despliegue visual y una interpretación que revive la energía de una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock.

El repertorio recorre clásicos que siguen vigentes generación tras generación, como “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Radio Ga Ga” y “Don’t Stop Me Now”, en un espectáculo pensado para revivir la fuerza y la emoción de la música de Queen en vivo.

God Save The Queen

En plena expansión internacional, y después de una temporada especialmente intensa, God Save The Queen volverá a encontrarse con el público argentino en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. Una nueva oportunidad para celebrar un legado musical que continúa conquistando audiencias alrededor del mundo.