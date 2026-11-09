Netflix suma el drama chino "Sunshine Through the Rain", protagonizado por Yang Chaoyue y Winwin

Netflix adquirió Sunshine Through the Rain, el nuevo romance universitario de MGTV (Mango TV) protagonizado por Yang Chaoyue y Dong Sicheng (más conocido por los fans del K-pop como Winwin). Los tres primeros episodios ya están disponibles, con nuevos episodios que se estrenarán semanalmente.

¿De qué trata Sunshine Through the Rain ?

Conocida en China como 今天是太阳雨 (también traducida como Hoy hace sol y llueve), la serie es un drama juvenil sobre rivales que se enamoran, ambientado en la ficticia Universidad Qingyi.

Esta es la sinopsis oficial de Netflix: "Zheng Yu, estudiante de biología que lucha contra las deudas familiares, intenta conseguir una beca mientras desarrolla un vínculo inesperado con su rival académico, Chen Yanzhou".

Zheng Yu compagina trabajos a tiempo parcial, sus estudios y los crecientes problemas económicos de su familia, mientras que Chen Yanzhou se ha aislado tras la muerte de su hermano mayor. A pesar de haberse tomado un año sabático, regresa al campus y enseguida se convierte en el mejor alumno de la clase, lo que supone el único obstáculo entre Zheng Yu y la beca que tanto necesita. Naturalmente, la rivalidad se transforma poco a poco en algo mucho más afectuoso a medida que ambos se convierten en una luz en la vida del otro.

La serie está dirigida por Mao Deshu, el cineasta detrás del aclamado drama juvenil When I Fly Towards You. Está producida por Linmon Pictures junto con MGTV.

Netflix ha catalogado la serie en sus categorías de Drama Romántico, Adolescente y Series en Chino, describiéndola como conmovedora, emotiva y una historia de primer amor.