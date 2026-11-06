Netflix anuncia la serie spinoff de Stranger Things, "Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things"

Netflix anuncia Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, una serie derivada de acción real de Stranger Things, creada por los hermanos Duffer y Kate Trefry. La serie, que también cuenta con la producción de 21 Laps Entertainment, tiene previsto su estreno en 2028. El anuncio se realiza en el marco de la celebración anual del Día de Stranger Things, dedicada a los fans de la serie.

La serie es una precuela situada en los años 50, antes que Stranger Things y la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Joe Wright, director ganador de premios BAFTA y Globo de Oro, estará a cargo de la dirección de los tres primeros episodios de la nueva serie, cuyo rodaje se llevará a cabo en Nuevo México.

El avance nos presenta la escena: 19 de abril de 1955, en Marion, Nevada. Vemos una bicicleta abandonada cerca de una zona restringida por la noche, con las luces del pueblo a lo lejos y una perturbación ominosa en el cielo que se asemeja a un agujero de gusano.

Cocreadora, showrunner, productora ejecutiva y guionista: Kate Trefry, guionista de larga trayectoria en Stranger Things y dramaturga detrás de la galardonada obra de teatro Stranger Things: The First Shadow.

Todos los implicados insisten en que se trata de una historia completamente nueva, con nuevos personajes, héroes, villanos, temas y mitología. Dicho esto, las conexiones con La Primera Sombra son difíciles de ignorar.