Netflix anuncia la fecha de estreno de "Cunk on Cinema": quiénes son las estrellas de Hollywood invitadas

Netflix anunció que la actriz y guionista británica Diane Morgan regresa como Philomena Cunk en "Cunk on Cinema", tras el éxito rotundo de "Cunk on Earth", para ofrecer una visión exclusiva del mundo del cine: sus inicios, su evolución y su futuro.

Para una perspectiva completa, entrevista a algunas de las figuras más importantes de la industria, desde la estrella de Hollywood Benedict Cumberbatch hasta el influyente director de cine de acción Michael Bay. Cunk on Cinema se estrena en Netflix el 15 de noviembre de 2026.

¿De qué trata Cunk on Cinema?

La próxima miniserie de tres partes, de los aclamados falsos documentales de la actriz Diane Morgan y Charlie Brooker (Black Mirror), se describe como la más glamurosa de Cunk hasta la fecha, en la que recorre la historia del cine, desde sus humildes comienzos hasta los cineastas de la Nouvelle Vague de los años 60. También reflexiona sobre el futuro del cine, especialmente con el rápido auge de la inteligencia artificial.

Sinopsis: "Philomena Cunk está de regreso y les hará a los expertos todas esas preguntas incisivas sobre la historia del cine, desde la invención de la cámara hasta los cineastas de la Nueva Ola de los años 60, pasando por la llegada de los efectos especiales generados por computadora (CGI) y lo que nos depara el futuro de la inteligencia artificial (IA). Cunk intentará desentrañar todo esto mientras se sienta en butacas incómodas con palomitas de maíz rancias, preguntándose: ¿de dónde vino el cine? ¿Y por qué? ¿Qué quiere? ¿Y por qué no nos lo puede decir?".

¿Cuándo llegará Cunk on Cinema a Netflix?

Netflix ha confirmado que Cunk on Cinema llegará el 15 de noviembre de 2026.

Cunk on Cinema. Crédito: Netflix

¿Qué famosos están en Cunk on Cinema?

Philomena Cunk conversa con talentos nominados al Óscar, incluyendo directores, actores, directores de fotografía, compositores, críticos y más. En total, Cunk entrevista a 23 personas, entre ellas algunas de las figuras más importantes de la industria, están, según consignó What's on Netflix: