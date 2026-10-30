Netflix anuncia la fecha de estreno de "Cunk on Cinema": quiénes son las estrellas de Hollywood invitadas

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Netflix anunció que la actriz y guionista británica Diane Morgan regresa como Philomena Cunk en "Cunk on Cinema", tras el éxito rotundo de "Cunk on Earth", para ofrecer una visión exclusiva del mundo del cine: sus inicios, su evolución y su futuro.
Para una perspectiva completa, entrevista a algunas de las figuras más importantes de la industria, desde la estrella de Hollywood Benedict Cumberbatch hasta el influyente director de cine de acción Michael Bay. Cunk on Cinema se estrena en Netflix el 15 de noviembre de 2026.
¿De qué trata Cunk on Cinema?
La próxima miniserie de tres partes, de los aclamados falsos documentales de la actriz Diane Morgan y Charlie Brooker (Black Mirror), se describe como la más glamurosa de Cunk hasta la fecha, en la que recorre la historia del cine, desde sus humildes comienzos hasta los cineastas de la Nouvelle Vague de los años 60. También reflexiona sobre el futuro del cine, especialmente con el rápido auge de la inteligencia artificial.
Sinopsis: "Philomena Cunk está de regreso y les hará a los expertos todas esas preguntas incisivas sobre la historia del cine, desde la invención de la cámara hasta los cineastas de la Nueva Ola de los años 60, pasando por la llegada de los efectos especiales generados por computadora (CGI) y lo que nos depara el futuro de la inteligencia artificial (IA). Cunk intentará desentrañar todo esto mientras se sienta en butacas incómodas con palomitas de maíz rancias, preguntándose: ¿de dónde vino el cine? ¿Y por qué? ¿Qué quiere? ¿Y por qué no nos lo puede decir?".
¿Cuándo llegará Cunk on Cinema a Netflix?
Netflix ha confirmado que Cunk on Cinema llegará el 15 de noviembre de 2026.
¿Qué famosos están en Cunk on Cinema?
Philomena Cunk conversa con talentos nominados al Óscar, incluyendo directores, actores, directores de fotografía, compositores, críticos y más. En total, Cunk entrevista a 23 personas, entre ellas algunas de las figuras más importantes de la industria, están, según consignó What's on Netflix:
- Michael Bay: el cineasta estadounidense detrás de películas de acción y ciencia ficción de alto concepto, conocido por las franquicias Transformers, Bad Boys (1996), The Rock (1996) y Armageddon (1998).
- Benedict Cumberbatch: actor británico conocido por interpretar a Sherlock Holmes en la serie Sherlock, y como al Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel.
- Daniel Pemberton: compositor inglés nominado al Oscar, cuyo trabajo más reciente fue en Project Hail Mary (2026).
- Steven E. de Souza: coguionista de la legendaria película de acción Duro de Matar, junto a Jeb Stuart.
- Seamus McGarvey: director de fotografía nominado al Oscar, conocido sobre todo por su trabajo en Los Vengadores de Marvel (2012).
- Mark Kermode: crítico de cine y músico, conocido por ser copresentador del programa Screenshot de BBC Radio 4 .
- Mark Cousins: el cineasta detrás del documental de 2011 La historia del cine: una odisea.
- Isabel Stevens: la editora jefe de la revista Sight and Sound.
- Helen O'Hara: editora general de la revista Empire
- Catherine Bray: crítica de Screen International
- Bryony Dixon: curadora de cine mudo, BFI
- David Rubin: director de casting que ha trabajado en El paciente inglés, Hombres de negro, El talentoso Sr. Ripley y Cuatro bodas y un funeral.
- Jim Dowdall: especialista que ha trabajado en algunas de las producciones más importantes de Hollywood, incluyendo Star Wars e Indiana Jones.
- Kaleem Aftab: crítico de cine y programador de festivales internacionales de cine.
- Sarah Churchwell: autora de Behold America: A history of America First y The American Dream.
- Toni Booth: curadora de cine en los Museos Nacionales de Ciencia y Medios de Comunicación.
- Mo Moshaty: especialista en terror y redactor jefe de la revista NightTide.
- Shelley Cobb: profesora de cine y estudios feministas de los medios de comunicación, Universidad de Southampton.
- Jim Al-Khalili: entrevistado recurrente, Cunk on Life, físico teórico, divulgador científico y presentador de radio y televisión.
- Harvey G. Cohen: profesor titular de industrias culturales y creativas, Kings College.
- Geoff Andrew: crítico de cine, conferenciante y escritor.
- Monica B. Pearl: profesora titular de Literatura Estadounidense del Siglo XX, Estudios Ingleses y Estadounidenses, Universidad de Manchester.
- Ashley Jackson: entrevistada que regresa, Cunk on Earth.