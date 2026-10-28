La quinta temporada de "Bridgerton" finaliza oficialmente su rodaje: las fotos que trascendieron de la fiesta

Netflix anunció oficialmente mediante su sitio web TUDUM que la quinta temporada, protagonizados por Hannah Dodd y Masali Baduza como Lady Francesca Stirling y Michaela Stirling, ha finalizado su rodaje fuera de Londres. Se espera que la quinta temporada se estrene en la plataforma en 2027.

¿De qué trata la quinta temporada de Bridgerton?

“¡Estamos muy agradecidos y emocionados!”, le dice Baduza al sitio. Dodd coincide, diciendo: “Cuando pasas tanto tiempo con un personaje, realmente deseas que sea feliz. Así que tengo muchas ganas de que Francesca sienta que se merece amor”.

Masali Baduza y Hannah Dodd

El rodaje finalizó oficialmente a mediados o finales de la semana pasada, y algunos miembros del reparto y del equipo publicaron el 21 de octubre que ese era su último día en el set. Más tarde esa semana, el reparto y el equipo celebraron el fin del rodaje en una fiesta.

La quinta temporada de Bridgerton comenzó a filmarse el 24 de marzo de 2026. La producción duró casi siete meses antes de finalizar. En comparación con las temporadas anteriores, esta se filmó en un tiempo ligeramente menor. Las temporadas 1, 2, 3 y 4 se filmaron durante aproximadamente 7 u 8 meses.

La cuenta Bridgerton Update, compartió fotos de actores y el equipo de peluquería y maquillaje de la quinta temporada, que a su vez compartieron imágenes de la fiesta que se realizó tras la finalización del rodaje.

Fotos de la fiesta tras la finalización de la quinta temporada de Bridgerton. Crédito: Bridgerton Update

Fotos de la fiesta tras la finalización de la quinta temporada de Bridgerton. Crédito: Bridgerton Update

La nueva temporada es muy importante para la franquicia, ya que es la primera protagonizada por personajes femeninos queer. La cuarta temporada sentó las bases de la historia de Francesca, narrando gran parte de su arco argumental principal, tal como se describe en la novela de Julia Quinn, When He Was Wicked . Inicialmente, Francesca estaba felizmente casada con John Stirling. Sin embargo, a mitad de la temporada, John falleció trágicamente mientras dormía, dejándola desolada. Encontró consuelo en Michaela, la prima de John, cuyo género es diferente al de Michael en los libros. Al final de la temporada, el vínculo entre Francesca y Michaela se volvió más íntimo, y esta estrecha relación florecerá en romance al inicio de la quinta temporada.

“Es algo revolucionario. Obviamente, hay muchas series excelentes que han retratado el amor entre mujeres. No somos las primeras, ni mucho menos”, afirma la creadora de la serie, Jess Brownell . “Pero dedicar una temporada entera de Bridgerton a una relación lésbica es algo enorme”.

Netflix no ha publicado una sinopsis oficial de la quinta temporada de la serie, pero Shondaland.com (la productora de Bridgerton) ha publicado una descripción: "La quinta temporada de Bridgerton será la primera en presentar una pareja femenina queer. El público seguirá a Francesca y Michaela mientras descubren la creciente atracción entre ellas y se desenvuelven en el mundo de la Regencia. Francesca es la más reservada de los hijos de Bridgerton, por lo que su romance con Michaela también girará en torno a despertar un deseo que coincide con lo que su madre y sus hermanos mayores le han inculcado. Y veremos cómo esto se manifiesta con una mujer negra de piel oscura como protagonista romántica".

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Bridgerton en Netflix?

Aún no hay fecha de estreno oficial, pero siguiendo los calendarios de estrenos anteriores, se estima que el estreno podría ser a finales de la primavera de 2027.

¿Habrá sexta temporada de Bridgerton?

Bridegerton tendrá sexta temporada y también regresará con una precuela derivada.

Los guionistas de la sexta temporada ya están trabajando en ella, narrando la historia de Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) y su romance con Sir Philip Crane.

Netflix ha anunciado oficialmente el desarrollo de una nueva precuela que narra la historia de la joven Violet y sus inicios románticos con Edmund.