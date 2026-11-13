Millie Bobby Brown protagonizará y producirá la comedia de Netflix "Non-Refundable"

Millie Bobby Brown producirá y protagonizará junto a Jack Innanen, la estrella revelación de Adults de FX, una comedia titulada "Non-Refundable" para Netflix.

Con Paul Briganti, exmiembro de SNL y nominado al Emmy, como director, "Non-Refundable" se presenta como una comedia comercial de alto concepto centrada en Nate (Innanen) y Dani (Brown), una expareja que aún tiene deudas por el lugar de su boda a pesar de haber terminado su relación. Esto los lleva a viajar a México por despecho, donde intentan superarse mutuamente con nuevas citas.

Millie Bobby Brown para Vogue Bristish

La película se basa en un guion de David Bernstein. Brown y Jake Bongiovi producirán para PCMA (Damsel, Enola Holmes), junto con Andrew Swett y Aaron Ryder para Embrace Entertainment (Office Romance de Netflix) y Will Speck y Josh Gordon para Speck + Gordon Inc. Los productores ejecutivos son Brown para PCMA, Eric Fineman y David Kern.

Según fuentes, consigna Deadline, "Non-Refundable" refleja el interés de Netflix por revitalizar un tipo de comedia romántica que se ve cada vez menos hoy en día: una película como Forgetting Sarah Marshall, que combinaba risas y momentos emotivos a partes iguales. Los ejecutivos buscaban ideas frescas y supieron que habían encontrado la ideal en el guion de la nueva escritora Bernstein cuando el equipo empezó a citar sus frases más ingeniosas y a hacer referencia a sus escenas clave en la oficina.

Jack Innanen

Tras finalizar su participación en Stranger Things en la víspera de Año Nuevo de 2025, Brown viene de estrenar Enola Holmes 3, que superó los 20 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días. Próximamente, se reunirá con Harbour, su padre en Stranger Things, en un thriller de espionaje sobre la relación padre-hija para Netflix, producido por Jack Thorne (creador de Adolescence) y A24.

Tras su participación este verano en la segunda temporada de la aclamada serie Adults, Innanen también protagonizó junto a Dan Levy la comedia policíaca de Netflix Big Mistakes, de Levy y Rachel Sennott.