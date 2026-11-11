Paul Wesley, el protagonista de "The Vampire Diaries", reveló su nuevo proyecto profesional: ¿En qué serie actuará?

Este miércoles 11 de noviembre, las cuentas oficiales de Netflix sorprendieron al revelar que Paul Wesley se sumará a una nueva serie que adaptará un reconocido libro romántico.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Paul Wesley?

El reconocido protagonista de "The Vampire Diaries" participará de "Icebreaker", la serie basada en el libro homónimo de Hannah Grace e interpretará al entrenador Faulkner, un personaje dentro de Maple Hills.

El tweet que compartió Netflix sobre Paul Wesley.

"¡Miren quién se dirige a Maple Hills! Paul Wesley se une al elenco de ICEBREAKER como el Entrenador Faulkner", escribió Netflix junto a una imagen de Paul Wesley con el libro en la mano. Recordemos que la producción de la serie ya se encuentra en marcha.

¿Qué se sabe de "You Deserve To Know", el nuevo proyecto de Nina Dobrev y Paul Wesley?

La nueva ficción adaptará la novela homónima de Aggie Blum Thompson, que fue publicada en 2025. La misma cuenta la historia de tres parejas que son mejores amigos y viven en el mismo vecindario.

Todo parece ser perfecto hasta que uno de los esposos es asesinado, lo que causa que las amistades comiencen a romperse. Nina Dobrev interpretará a Gwen, mientras que por su parte Paul Wesley será Scott. Los personajes no será pareja, pero deberán enfrentarse mientras intentan descubrir que es lo que realmente sucedió.

Pero eso no es todo, ya que ambos actores de "The Vampire Diaries" también serán productores ejecutivos de "You Deserve To Know". El proyecto está siendo desarrollado por Hulu y la guionista será Brian Tanen.