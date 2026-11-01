HBO sorprendió al lanzar un nuevo episodio de "It: Bienvenidos a Derry" por Halloween

Este sábado 31 de octubre, HBO Max sorprendió a los fanáticos del terror al lanzar un nuevo episodio de "It: Bienvenidos a Derry", la serie que expande el universo de Stephen King.

¿Qué se sabe sobre el episodio secreto de "It: Bienvenidos a Derry"?

La producción no tuvo ningún anunció en la plataforma y se trata de un episodio especial de 30 minutos que se remonta cientos de años antes de la aparición de Pennywise en el reconocido pueblo.

El especial se titula "A Story of Derry" y su trama sigue a tres jóvenes que se adentran en una zona boscosa donde se encuentran con un espíritu. El relato revela los orígenes del terror que amenaza a Derry desde hace años y ya está disponible en la plataforma de HBO Max.

¿Cómo es el elenco de "A Story of Derry"?

El episodio especial de Halloween fue dirigido por Tazbah Chavez y fue guionado por Cherie DiMaline y Jasmyne Flournoy. Por otro lado, el elenco de "A Story of Derry" contó con actores como: