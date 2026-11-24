Durante las 52 semanas del año HBO Max presenta nuevos estrenos. No te pierdas los nuevos títulos de acción, romance y comedia como las películas Spider-man: un Nuevo Día, A Season Of Promises y Papá a Cargo. Además, podés encontrar la adaptación turca de la novela “Avenida Brasil”, "Leyla".

HBO Max es el lugar ideal para encontrar docuseries y documentales con historias heroicas e inspiradoras como Al Más Mínimo Toque o Buffalo: Milagro Bajo la Nieve. En la plataforma también podrás disfrutar de atrapantes realities culinarios como Pesadilla en la Cocina México, donde el chef Benito Molina mostrará la realidad de distintos restaurantes de la Ciudad de México. Por último, se estrena la tercera temporada de ADULT SWIM SMALLS, una serie de animación adulta con el icónico humor de Adult Swin.

SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA. Película. Estreno: 27 de noviembre

Spider-man un Nuevo Día

Sinopsis: es un nuevo día para Peter Parker. Mientras combate el crimen a tiempo completo como Spider-Man en un mundo que ya no lo recuerda, y enfrenta la presión de ver cómo sus antiguos amigos siguen adelante sin él, algo comienza a cambiar en su interior, una transformación que quizás no pueda controlar. Sin embargo, ese cambio podría ser también lo único capaz de detener una impactante nueva amenaza que pone en peligro a la ciudad y a sus seres queridos: un poderoso villano al que nadie puede ver.

Elenco: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

Créditos: Dirigida por Destin Daniel Cretton y guionada por Chris McKenna y Erik Sommers. Producida por Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad y Rachel O’Connor.

A SEASON OF PROMISES. Película. Estreno: 25 de noviembre

A SEASON OF PROMISES

Sinopsis: este emotivo romance navideño sigue a dos hermanas muy diferentes, Heidi y Sophie, cuya relación ha sido tensa desde que perdieron a su madre años atrás. Cuando su querido padre, Ed, es hospitalizado tras sufrir un problema de salud, las hermanas se reúnen por primera vez en años. Decididas a ayudarlo a encontrar nuevamente compañía y felicidad, Heidi y Sophie se proponen encontrarle pareja durante las fiestas. Mientras intentan recomponer los lazos familiares y animar a su padre a comenzar una nueva etapa, ambas emprenden su propio viaje de perdón, amor y autodescubrimiento, que les demuestra que la Navidad puede traer milagros inesperados cuando las personas están dispuestas a abrir el corazón.

Elenco: Brooke D’Orsay, James Denton, Matthew Dowden, Ali Liebert, Jill Morrison, Jacob Turner y Vale Cooper.

Créditos: Dirigida por Stacey N. Harding y escrita por Michael Grimm. Producida ejecutivamente por Jason Lee Brown, Alexandre Coscas, Phillip Glasser, Michael R. Goldstein y Justin Vesci.

PAPÁ A CARGO. Película. Estreno: 27 de noviembre

PAPÁ A CARGO

Sinopsis: Nate Wilcox siempre ha sido el principal sostén económico de su familia, pero su rutina cambia cuando su esposa, Katie, consigue una inversión para expandir su negocio tras participar en Shark Tank, lo que la obliga a pasar largas temporadas fuera de casa. Ahora, Nate debe hacerse cargo de sus tres hijas pequeñas y asumir, por primera vez, todas las responsabilidades del hogar. Sin experiencia para afrontar las exigencias de la vida diaria, pronto descubre que ser padre a tiempo completo es el desafío más difícil al que se ha enfrentado.

Elenco: Nate Bargatze, Mandy Moore, Colin Jost, Zach Cherry, Martin Herlihy, Kate Berlant, Kumail Nanjiani, Will Forte, Stella Fitzgerald y Borria Birdie.

Créditos: Guionada por Nate Bargatze y Dan Lagana. Dirigida por Eric Appel. Producida ejecutivamente por JoAnn Perritano, Michael Musgrave y Tyler Zacharia.

LEYLA. Novela. Estreno: 30 de noviembre

LEYLA

Sinopsis: esta emocionante adaptación de la exitosa telenovela brasileña “Avenida Brasil” narra la historia de una joven que, tras ser despojada de todo por su madrastra, regresa a casa con una nueva identidad en busca de venganza. La vida de Leyla, una niña de Estambul, cambia luego de que su madrastra, Nur, la abandona en un basurero tras la muerte de sus padres. Años más tarde, Leyla vuelve con una nueva identidad y, consolidada como una talentosa chef, se abre paso en la vida de Nur para cobrar venganza. Sus planes se complican cuando se reencuentra con Cino, ahora conocido como Civan, su amigo de la infancia e hijastro de Nur. Pronto, la búsqueda de venganza de Leyla se verá puesta a prueba por el amor que siente por Civan.

Elenco: Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazci, Alperen Duymaz, Halil Ibrahim Ceyhan y Zeyno Eracar.

Créditos: Dirigida por Hilal Saral y escrita por Yilmaz Şahin. Producido por Kerem Çatay.

AL MÁS MÍNIMO TOQUE. Documental / HBO Original. Estreno: 25 de noviembre

AL MÁS MÍNIMO TOQUE

Sinopsis: este documental sigue a Emma Fogarty, quien padece una delicada afección genética conocida como "piel de cristal", mientras se embarca, junto a su viejo amigo Colin Farrell, en el reto de completar la Maratón de Dublín. Inspirado por la valentía y el espíritu vibrante de Emma, el filme celebra la amistad, la comunidad y la fuerza extraordinaria que reside en la conexión humana.

Elenco: Colin Farrell y Emma Fogarty.

Créditos: Dirigida por Rachel Fleit. Producido por Trevor Birney, Claudine Farrell, Colin Farrell, Rachel Fleit, Frank Marshall y Eimhear O’Neill.

BUFFALO: MILAGRO BAJO LA NIEVE. Documental / HBO Original. Estreno: 28 de noviembre

BUFFALO MILAGRO BAJO LA NIEVE

Sinopsis: cuenta la extraordinaria historia real de un grupo de completos desconocidos que encontraron refugio, amistad y un inesperado milagro navideño dentro de un McDonald’s que se negó a cerrar cuando una tormenta de nieve sin precedentes devastó Buffalo, Nueva York. Durante tres días de diciembre de 2022, una catastrófica tormenta de nieve, con vientos huracanados y más de 1,2 metros de nieve acumulada, provocó el colapso total de la infraestructura y los servicios de emergencia en la región de Buffalo. En el momento más intenso de la tormenta, durante la Nochebuena, una veterana gerente de McDonald’s tomó la heroica decisión de desafiar las normas de la compañía y mantener abierto su restaurante como refugio para quienes se habían quedado sin electricidad y necesitaban comida y un lugar cálido. A través de testimonios de primera mano de sobrevivientes de la tormenta y animaciones dibujadas a mano que dan vida a la historia, BUFFALO: MILAGRO BAJO LA NIEVE explora cómo los actos de solidaridad y bondad pueden convertir a personas comunes en héroes.

Créditos: Presentación de Skydance Sports Entertainment y producción de Breakwater Studios, Out of Pocket Studios y NFL Films. Dirigido y producido por Ben Proudfoot; edición de Nick Garnham Wright; productores ejecutivos: Josh Allen, Lindsey Cohen, Kirstin Falk, Kevin Merida, Ben Proudfoot, Ramona Rogers-Windsor y Thomas P. Windsor, Petter Rotter, Jane Solomon, Jesse Sisgold, Jason Reed, Jon Weinbach y Lauren Gaffney; producido por Nicholas Ruff; coproductor ejecutivo: Josh Rosenberg. Por HBO: productores ejecutivos, Nancy Abraham, Lisa Heller y Bentley Weiner; productor supervisor, Abtin Motia.

PESADILLA EN LA COCINA MÉXICO. Reality Culinario. Estreno: 26 de noviembre

PESADILLA EN LA COCINA MÉXICO

Sinopsis: a lo largo de 13 episodios, ‘PESADILLA EN LA COCINA’ mostrará la realidad de distintos restaurantes de la Ciudad de México que atraviesan momentos críticos. Desacuerdos familiares, diferencias entre socios y decisiones que han afectado su operación serán parte de los problemas que propietarios y equipos deberán enfrentar para mantener en pie negocios construidos durante años. Para acompañarlos en este proceso, el chef Benito Molina aportará su experiencia como juez en competencias culinarias, así como su trayectoria al frente de proyectos gastronómicos como Manzanilla, en Ensenada, y Amapola, en el Valle de Guadalupe. En cada negocio, identificará problemas, cuestionará prácticas y trabajará junto a propietarios y equipos para encontrar soluciones.

Elenco: Cuenta con la conducción de Benito Molina.

Créditos: Dirigida por Ariel Burta y producida ejecutivamente por Juan Pablo Ybarra y Walter Von Borstel. De la compañía productora Krafty S de RL de CV.

ADULT SWIM SMALLS, Temporada 3. Animación Adulta. Estreno: 27 de noviembre

Sinopsis: Cortos y miniseries de animación de Adult Swim.

Créditos: Producida ejecutivamente por Dave Hughes y producida por Danya Levine, Paula Navarro y Jordan Felton.

NBA 2025/2026 | 23, 24 y 30 de noviembre