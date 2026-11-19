HBO reveló oficialmente las nuevas artes de los profesores de "Harry Potter y La Piedra Filosofal", la esperada serie Original HBO que se estrena el 25 de diciembre en HBO y HBO Max.

Las imágenes inéditas destacan el diseño de las varitas de Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape y Rubeus Hagrid, algunos de los principales profesores de Hogwarts durante el primer año. Además de ellos, ya se han revelado también las artes individuales del trío protagonista y del resto de los estudiantes.

Varita de Albus Dumbledore en la serie Harry Potter y La Piedra Filosofal de HBO

No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.

Varita de Minerva McGonagall en la serie Harry Potter y La Piedra Filosofal de HBO

"Harry Potter y La Piedra Filosofal" es protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estelar equipo también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.

Varita de Rubeus Hagrid en la serie Harry Potter y La Piedra Filosofal de HBO

Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Televisión.

La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.

Varita de Severus Snape en la serie Harry Potter y La Piedra Filosofal de HBO

¿Cómo son las varitas de Harry Potter, Ron y Hermione en Harry Potter y La Piedra Filosofal?

HBO compartió las imágenes destacan detalles inéditos del diseño de las varitas de Draco Malfoy, Neville Longbottom, Seamus Finnigan, Lavender Brown, Dean Thomas y Parvati Patil, estudiantes de primer año que acompañan a Harry en su llegada a Hogwarts.

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley

Seamus Finnigan, Parvati Patil y Neville Longbottom