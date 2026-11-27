Discovery anuncia el estreno de “Cocina sin Límites San Juan”, la segunda temporada de su producción original que fusiona la pasión por la gastronomía con la aventura en escenarios naturales únicos de la Argentina, con la conducción de Salvador Mazzocchi, ingeniero en fuegos y generador de contenido.

Esta nueva entrega se estrenará el viernes 27 de noviembre a las 11 hs en el canal de @DiscoveryLAT en YouTube y a las 22 hs por Discovery, con repetición el domingo 29 de noviembre a las 18 hs por Home & Health.

Cocina sin Límites San Juan

Luego de recorrer los paisajes de la Patagonia argentina en su primera temporada dedicada a Neuquén, Cocina sin Límites llega a San Juan para explorar la diversidad de una provincia en la que la Cordillera, los ríos, los valles y el desierto se convierten en una experiencia que lleva la cocina más allá de sus límites.

“Con esta nueva temporada de Cocina sin Límites, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de producciones originales locales que conecten con nuestras audiencias a través de experiencias únicas y el sello de calidad que caracteriza siempre a Discovery. En esta oportunidad, San Juan nos permite seguir descubriendo la riqueza natural, cultural y gastronómica de nuestro país, desde una propuesta de branded content que les brinda a las marcas la oportunidad de integrarse de manera orgánica y auténtica en el relato”, expresó Martín Hernández, Director Senior de Ventas Publicitarias de Skydance.

“Este tipo de contenido les permite a los sponsors estar presentes en múltiples pantallas al mismo tiempo, gracias a la distribución extendida que ofrecemos con nuestro ecosistema multimedia. Además de verse en las pantallas y redes sociales de Discovery y H&H, Cocina sin Límites San Juan cuenta con una propuesta digital extendida con piezas cortas y promocionales que salen al aire tanto en espacio comercial como también en pre roll en HBO Max y Video +”, agregó el ejecutivo.

La nueva temporada consta de cuatro episodios, en los que cada entrega está inspirada en uno de los cuatro elementos de la naturaleza: Fuego, Agua, Aire y Tierra. Acompañado por guías locales, Salva se desafía a sí mismo a través de distintas actividades al aire libre, para luego desplegar su creatividad gastronómica en plena naturaleza, combinando técnicas de cocina, sabores regionales y el entorno que lo rodea.

Cocina sin Límites San Juan

Desde una travesía en cuatriciclo por Los Morrillos, en la Cordillera de Ansilta, hasta una experiencia de rafting en el Río Los Patos, carrovelismo en la Pampa del Leoncito y mountain bike en el Bosque Petrificado de Barreal, la serie invita a descubrir algunos de los paisajes sanjuaninos más emblemáticos a través de la aventura.

La gastronomía vuelve a ser protagonista con recetas que van desde empanadas de punta de espalda y provoleta, hasta cordero al asador con papas fritas al disco. Cada preparación refleja la esencia de cocinar al aire libre, poniendo en valor los sabores del territorio y la originalidad de Salva.

A lo largo de sus cuatro episodios, “Cocina sin Límites San Juan” propone una nueva manera de conocer la Argentina, en la que la gastronomía, la aventura y la identidad de cada destino se encuentran para despertar la curiosidad, explorar nuevas experiencias y llevar los sentidos al límite.

Este programa cuenta con el sponsor de Gobierno de San Juan, Renault y Santa Rosa, así como también de BBVA, Dreamco, Bayer y Starlink.