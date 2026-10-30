Discovery Kids celebra 30 años con el regreso de "Doki" y una nueva canción

Discovery Kids cumple 30 años acompañando a las familias de América Latina y continúa evolucionando junto a nuevas generaciones. A través de historias, personajes y contenidos que combinan entretenimiento, imaginación, curiosidad y aprendizaje, la marca se ha consolidado como una de las más queridas y confiables del público. Sus animaciones también están disponibles en HBO Max.

La celebración cuenta con nuevos estrenos como ¡El show de Luna! y Karters, junto a favoritos del público como Peppa Pig, Mini Beat Power Rockers, 44 Gatos, Mónica y sus amigos y Topo Gigio, además de otros títulos que forman parte de la propuesta del canal y que también se puede disfrutar en HBO Max.

“Celebrar los 30 años de Discovery Kids es reconocer la conexión que hemos construido con las diferentes generaciones de niños y familias en toda América Latina a lo largo de tres décadas. Hemos despertado la curiosidad, la imaginación y las ganas de descubrir el mundo, creando una marca querida por los niños y confiada para los padres. Ese vínculo de confianza es nuestro mayor orgullo y también nuestra mayor responsabilidad. Hoy celebramos este aniversario con gratitud por el camino recorrido y con entusiasmo por todo lo que aún nos queda por construir”, dijo Pablo Zuccarino, vicepresidente sénior y gerente general de Kids & Animation para Discovery Kids, Cartoon Networks, Cartoonito y Adult Swim en América Latina.

DOKI REGRESA EN UNA NUEVA VERSIÓN

Doki regresa cómo mascota de la marca, en una versión renovada, más moderna. Un perrito curioso y juguetón, con el corazón y la espontaneidad de un niño. Para los papás que crecieron con él, su presencia revive un vínculo afectivo y refuerza la confianza en la marca; para los niños, representa amistad, seguridad y compañía.

Él llega para ser el hilo conductor del ecosistema digital de Discovery Kids, Doki invitará, reaccionará, jugará y participará en las experiencias sin ocupar el lugar de los personajes de las animaciones. Su misión será conectar contenidos y formatos a lo largo del día, además de guiar la presencia de la marca en el canal, en YouTube, en HBO Max, en las redes sociales y mucho más.

Para amplificar la celebración, Discovery Kids prepara una canción original en portugués y español. Alegre, contagiosa y pensada para todas las edades, la canción reunirá a niños y adultos en torno al legado de la marca y acompañará la celebración en el canal, en YouTube, en HBO Max, en las redes sociales y en otros momentos especiales.