Los títulos imperdibles de esta semana en HBO Max: docuseries, series y películas

HBO Max trae 52 semanas de grandes estrenos, como "Poeta Caníbal", la docuserie que ahonda en un caso de gran impacto en la sociedad mexicana, y "Kordell: Slash & Burn", centrado en la carrera deportiva de Kordell Stewart. Además, de nuevas películas como "The Moment", "Devorador de Almas" y "No te olvidaré", basada en el libro de Colleen Hoover. La semana se completa con el esperado final de la novela "Colisión", para descubrir cómo termina el conflicto entre madre e hija, y el estreno de la segunda temporada de la serie "The Paper".

Estos son los estrenos imperdibles de esta semana en HBO Max.

POETA CANÍBAL: Docuserie / Max Original. Estreno: 29 de octubre

Sinopsis: Durante años, José Luis Calva Zepeda conocido como El Poeta Caníbal, llevó una doble vida en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Bajo la apariencia de taxista, poeta y actor, operaba uno de los asesinos seriales y feminicidas más brutales del país. En 2007, el hallazgo del cuerpo de su expareja en su departamento y su posterior detención expuso el alcance de su violencia sistemática contra las mujeres, así como señales ignoradas por un sistema cargado de vacíos y fallas institucionales que rodearon al caso. A partir de testimonios exclusivos y una investigación psicológica profunda, el documental se adentra en la mente detrás de los crímenes para desarmar el mecanismo del depredador y plantear una pregunta inquietante: ¿qué tan cerca de lo cotidiano está lo monstruoso?

Créditos: Dirigido por Matías Gueilburt. Producido ejecutivamente por Sebastián Gamba, Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.

COLISIÓN, Final de Temporada; Novela / Max Original. Episodio Final: 26 de octubre

Sinopsis: Llega el final de la novela mexicana, COLISIÓN. La trama sigue a Zoe, quien después de años en el extranjero, regresa a México tras la repentina muerte de su padre. Lo que parecía un regreso marcado por el duelo se transforma en una peligrosa batalla de poder, secretos y relaciones prohibidas. Decidida a reclamar su lugar en la empresa familiar, deberá enfrentarse a Belén, su madre, en una lucha implacable que pondrá a prueba sus límites y convertirá su vínculo en un campo de batalla. Madre e hija medirán fuerzas en una disputa donde el poder y la búsqueda de amor se mezclan con resentimientos y viejas heridas. Atrapada en ese enfrentamiento y entre relaciones que desafían los límites, Zoé descubrirá que el verdadero enemigo puede estar más cerca de lo que imagina.

Elenco: Macarena Achaga, Margarita Rosa de Francisco, Diego Klein, Christian Vázquez y Juan Pablo Castañeda, junto a Jorge Caballero, Belén Aguilar, Armando Espitia, Leonardo Daniel, Mayra Sérbulo, David Montalvo, Constantino Morán y Ernesto Álvarez.

Créditos: Es una novela original de HBO Max producida por Telemundo Studios. Cuenta con la dirección de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco, y guion de Lina Arboleda, Andrés Montoya, Laura Barneix y Jorge Maestro. Por parte de HBO Max, los productores ejecutivos son Mariano Cesar y Anouk Aarón.

THE PAPER, Temporada 2. Serie. Estreno: 29 de octubre

Sinopsis: Con el periódico en la mira tras ganar los premios de Ohio, Ned busca una nueva cruzada periodística contra un club local, desatando un nuevo ciclo de desastres de oficina, tensiones románticas y colegas intentando no fracasar.

Elenco: Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Tim Key, Ramona Young, Eric Rahill, Duane Shepard Sr., Alex Edelman y Oscar Nuñez.

Créditos: Escrita por Greg Daniels y Michael Koman. Dirigida por Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, David Rogers y Jeffrey Blitz.

THE MOMENT. Película. Estreno: 30 de octubre

Sinopsis: Una estrella emergente del pop enfrenta las complejidades de la fama y las presiones de la industria musical mientras se prepara para el debut de su primera gira en grandes arenas.

Elenco: Charli xcx, Rosanna Arquette, Kate Berlant, Jamie Demetriou, Arielle Dombasle, Hailey Benton Gates, Kylie Jenner, Trew Mullen, Mel Ottenberg, Isaac Powell, Rachel Sennott, Rish Shah

Alexander Skarsgård y Michael Workéyè.

Créditos: Dirigido y escrito por Aidan Zamiri y co-escrito por Bertie Brandes.

DEVORADOR DE ALMAS. Película. Estreno: 30 de octubre

Sinopsis: Orla, una joven sumida en un profundo duelo familiar, se une a un grupo de amigos —incluyendo a varios influencers de redes sociales— para una escapada de fin de semana en una remota mansión en los bosques de Irlanda con la intención de confrontar su pérdida. Sin embargo, el retiro terapéutico se transforma en una carnicería cuando la sangre de Orla despierta accidentalmente a la Dearg-Due, una criatura de la mitología irlandesa considerada el primer vampiro de la historia. A medida que el monstruo infecta a sus amigos y los arrastra a la locura, le ofrece a Orla un dilema devastador: convertirse en la próxima portadora humana del vampiro a cambio de tener la oportunidad de reunirse con su familia fallecida, o destruir a la criatura para siempre y aceptar su dolorosa realidad.

Elenco: Grace Collender, Clinton Liberty, Daisy Jelley, Charlotte Bradley, Niamh Hogan, Rhys Mannion y Oskar Smith.

Créditos: Escrita y dirigida por Marco Van Belle. Producida por Ripple World Pictures, Big Safari Productions, Umedia y Creativity Capital.

NO TE OLVIDARÉ. Película. Estreno: 30 de octubre

Sinopsis: Tras una cita perfecta con su novio, Kenna comete un error imperdonable que la lleva a prisión. Siete años después, Kenna regresa a su pueblo natal en Wyoming con la esperanza de rehacer su vida y tener la oportunidad de reunirse con su hija pequeña, Diem, a quien nunca conoció. Cuando los abuelos de Diem, quienes tienen la custodia de su hija, se niegan rotundamente a que Kenna la vea, Kenna descubre una compasión inesperada, y luego algo más profundo y sincero, en Ledger, exjugador de la NFL y dueño de un bar local. A medida que su romance secreto se desarrolla, también lo hacen los peligros para ambos, llevando a Kenna a la desilusión amorosa y, finalmente, a la esperanza de una segunda oportunidad.

Elenco: Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham, Bradley Whitford, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Jennifer Robertson, Zoe Kosovic, Hilary Jardine, Nicholas Duvernay y Monika Myers.

Créditos: Al frente de un equipo de cineastas exclusivamente femenino, Vanessa Caswill dirige NO TE OLVIDARÉ a partir de un guion de Colleen Hoover y Lauren Levine, basado en la novela de Hoover. La película está producida por Colleen Hoover, Lauren Levine y Gina Matthews y cuenta con la producción ejecutiva de Robin Mulcahy Fisichella. Universal Pictures presenta una producción de Heartbones Entertainment y Little Engine.

KORDELL: SLASH & BURN. Docuserie. Estreno: 31 de octubre

Sinopsis: El exjugador de los Pittsburgh Steelers Kordell Stewart, reflexiona sobre cómo su versatilidad en el juego ayudó a redefinir lo que era posible para un mariscal de campo. Pero justo cuando se convertía en una de las mayores estrellas del fútbol americano, un rumor malicioso trastornó su vida.

Créditos: Dirigido y producido por Brian Rivera. Producido ejecutivamente por Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers, Jessica Boddy, Jesse Sisgold, Jason T. Reed, Jon Weinbach, Dan Marks. Nancy Abraham, Lisa Heller y Bentley Weiner. Además, fue producido por Jeff Cameron y Emily Cameron.