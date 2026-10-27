miércoles 28 de octubre del 2026
Fin de temporada Ayer 21:36

Los episodios finales de "Hora de Aventura: Misiones secundarias" ya están disponibles en HBO MAX

Los últimos episodios de esta temporada están disponibles en la plataforma y Cartoon Network.

Hora de Aventura Misiones secundarias
Hora de Aventura: Misiones secundarias | Captura

Los episodios finales de esta temporada de "Hora de Aventura: Misiones secundarias" ya están disponibles en HBO Max

La temporada de "Hora de Aventura: Misiones secundarias" llevó al público de vuelta a las raíces caóticas y divertidas del dúo. Entre duelos refinados, demonios embotellados, torneos insólitos y el inminente "Ragnarök Dulce", Finn y Jake enfrentaron todo tipo de enredos junto a figuras queridas como Marceline, Dulce Princesa y el siempre impredecible Rey Helado, celebrando la esencia de lo que hace tan especial a su hermandad. 

En esta nueva tanda, los héroes ayudan a un Rey Helado desnudo a recuperar la llave de su castillo, arruinan los planes de casamentero de BMO para dos insectos, revisitan una mazmorra de la infancia, caen en el engaño del "Rey de Ooo" y compiten en una carrera alucinante donde Jake se convierte en el propio motor de un kart.

Los últimos episodios de esta temporada de "Hora de Aventura: Misiones Secundarias" ya están disponibles en HBO Max y Cartoon Network. La Tierra de Ooo también puede ser explorada en otros títulos del universo de Hora de Aventura en la plataforma. 

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