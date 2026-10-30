Sofía Gonet mostró las marcas que le dejó en su cuerpo el vestido que usó en los premios Ídolo

Sofía "La Reini" Gonet expuso el resultado de haber usado un ajustado vestido durante los Premios Ídolo 2026. La influencer compartió un video en sus redes del momento en que se lo quita y se armó la polémica.

¿Qué dijo Sofía Gonet de cómo le quedó el cuerpo después de haber usado un vestido ajustado en los premios Ídolo?

"Todo sea por servir", escribió la influencer sobre el impresionante video -al que le puso música lúgubre- que subió a su Instagram del momento en el que le quitan el corset tras la finalización de la entrega de premios.

La Reini condujo junto a Grego Roselló la ceremonia y sabía que todas las miradas iban a estar puestas sobre ella por varias horas.

El vestido de alta costura que utilizó combinó un corpiño nude con finas terminaciones, un corset a tono para acentuar la silueta de la influencer, un escote bajo y terminación en punta sobre el abdomen para estilizar la figura.

Sin duda, la conductora se llevó todos los elogios, pero los halagos tuvieron su costo y La Reini no los ocultó.

En un video que compartió en sus redes, mostró las marcas que le quedaron en su cuerpo luego de haber utilizado por varias horas el ajustado vestido.

En las imágenes se pueden ver los surcos que el corset le dejó en su espalda y cintura luego de que una mujer le aflojara los cordones característicos de la prenda utilizada.

En minutos, la publicación generó numerosos comentarios de sus seguidores, muchos de los cuales cuestionaron la utilización del polémico vestido. "¿Por qué no se puso un talle más?", "Ponete algo más cómodo" y "¿Por qué ajustarse como matambre?", fueron algunos de las frases leídas.