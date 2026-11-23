La cantante surcoreana Wendy, miembro del grupo de K-Pop Red Velvet, regresó con una colección de canciones llenas de mensajes de consuelo y aliento.

Wendy lanzó su cuarto mini álbum, "Gleam Hour", el 23 de noviembre a las 6 PM KST a través de varias plataformas de música en línea, marcando su regreso a la escena musical.

"Gleam Hour" transmite el mensaje de que cada momento de la vida tiene un significado especial. A través del álbum, Wendy ofreció empatía y consuelo a sus oyentes, recordándoles que incluso los momentos marcados por el arrepentimiento y los contratiempos han desempeñado un papel importante en la formación de quienes son hoy.

El tema principal, "Before Sunrise", es una canción pop de ritmo medio con delicadas melodías de piano. Transmite un cálido mensaje de aliento a quienes esperan días mejores tras haber atravesado momentos difíciles. La voz de Wendy se fusiona con la cálida melodía, añadiendo profundidad y emoción a la atmósfera general de la canción.

El álbum incluye seis temas, cada uno con un encanto musical diferente: el tema que da título al disco, "Before Sunrise", junto con "Special Dust", "Timeline", "WORST", "Shadows" y "Golden Hour". Wendy explora los momentos fugaces de la vida cotidiana, las emociones que dejan tras de sí y la belleza que se puede encontrar incluso en las experiencias más pequeñas.

Cabe destacar que Wendy participó en la composición de las letras de las seis canciones, aprovechando el álbum para expresar sus pensamientos y experiencias personales a través de la música. También contribuyó a la composición de "Before Sunrise", "Special Dust" y "Golden Hour", demostrando así su talento como cantautora.