Este viernes, una lluvia de estrenos de K-Pop han visto la luz. Los reyes de la industria, BIGBANG, han regresado con un bombazo; CL del emblemático 2NE1 regresó con todo después de cinco años; Nayeon de TWICE lanzó un sencillo con tres canciones después de dos años de su último trabajo en solitario: YVES y ENHYPEN mostraron su crecimiento con sus nuevos trabajos discográficos.

BIGBANG

Los reyes del K-pop, BIGBANG, lanzaron su nuevo sencillo "GiiiRIP", en otro evento que conmemora su 20 aniversario este año.

De acuerdo a YG Entertainment, la nueva canción, transmite la firme determinación del grupo de seguir expandiendo su destreza musical y reescribir su historia.

Cuando se pronuncia, "GiiiRIP" suena como la palabra coreana "girip", que significa ponerse de pie.

Según informó la agencia, G-Dragon, líder de BIGBANG, participó en la composición y escritura de la canción, mientras que Taeyang colaboró ​​en la redacción de la letra.

En agosto, BIGBANG lanzó "BiiiG", la primera canción nueva del grupo en cuatro años y cuatro meses desde que "Still Life" se lanzó en abril de 2022.

CL

La rapera CL lanzó el sencillo digital 'ICONIC'. Este es su primer lanzamiento en aproximadamente cinco años, desde la publicación de su primer álbum en solitario, 'ALPHA', en 2021.

Este sencillo contiene dos canciones: la que da título al álbum, "ICONIC", y la segunda, "SAY IT TO MY FACE". Ambas canciones giran en torno a la actitud y la confianza de CL para mantener su propio estilo musical único. Su agencia declaró que planea mostrar una propuesta musical aún más audaz en este álbum.

Nayeon

La integrante de TWICE, está lista para mostrar más de sí misma a través de su nuevo sencillo "NA-sty", abrazando su lado seguro y juguetón mientras participa más en la creación musical. El tema principal, “Baby Angel”, es una canción de pop R&B contemporáneo.

El sencillo marca su primer lanzamiento en solitario en aproximadamente dos años y cinco meses desde el sencillo digital "ABCD" en junio de 2024. El nuevo sencillo incluye tres canciones, con "Baby Angel" y "SHiVER" y "BOY" como caras B.

Yves

La cantante Yves lanzó su quinto EP, 'Cute & Anxiety', en todas las plataformas musicales, anunció su agencia Pikespermill. El video musical, lanzado junto con la canción, visualiza la peculiar atmósfera de la canción a través de una narrativa que alterna entre realidad y animación.

El álbum captura momentos emotivos que se desarrollan en la ambigua frontera donde se encuentran la ternura y la ansiedad. La canción principal, 'Polaroid', es una canción trip-hop de ritmo medio centrada en melodías de piano, caracterizada por un sonido de bajo áspero y distorsionado en la segunda mitad. Encarna el sentimiento íntimo de rebobinar recuerdos a solas por la noche, recuerdos que se desvanecen como viejas fotografías.

En este álbum, que contiene un total de cinco temas, Yves ha expandido sus límites de género. La artista chilena AKRIILA participó como artista invitada en "Too Much", que destaca por sus ritmos de garage rock y sonidos distorsionados. Esto da continuidad a la tendencia de colaboraciones internacionales previamente establecida con artistas como The Pink Panthers y Underscores.

Otros temas incluyen "Hysteric", con influencias del deep house; "Bat", que libera la ansiedad a través de sonidos ambientales y glitch; y "Adam", que superpone recuerdos de relaciones pasadas sobre un ritmo house.

ENHYPEN

La boy band Enhypen pretende mostrar una faceta más cálida y romántica de sí misma a través del sencillo "The Sin: Parallel World", yendo más allá de los conceptos oscuros habituales.

El sencillo gira en torno al tema de una relación que se fortalece en un mundo paralelo. El tema principal, "I Want You", lanzado como adelanto el 13 de noviembre, muestra a los miembros compartiendo momentos cotidianos con la persona que aman.

Si bien la boy band es conocida por su característico concepto de vampiros, el nuevo sencillo presenta una imagen más suave.

El nuevo sencillo también incluye "Don't Stop", un tema escrito por el cantautor estadounidense Bazzi, cuya música, según varios miembros, les ha gustado desde sus días de aprendices.

El último tema, "ILY Season", es una canción dedicada a los fans de la banda. Los seis miembros participaron en la composición de la letra y la interpretaron.