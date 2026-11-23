Los MAMA Awards 2026 (Mnet Asian Music Awards) concluyeron su celebración de dos días dedicada al K-pop en el Kyocera Dome de Japón el 21 de noviembre, con varios artistas importantes llevándose a casa los codiciados honores. BTS se posicionó entre los ganadores del Día 2, también conocido como Capítulo 2, al ganar Álbum del Año por ARIRANG.

El anfitrión principal fue Park Bo-gum. Las presentaciones incluyeron stages especiales, colaboraciones y medleys.

Lista completa de ganadores del primer día de los premios MAMA 2026.

Artista del año: BTS

Elección de los fans del año: ENHYPEN

Mejor artista revelación: ALPHA DRIVE ONE, TWS

Mejor grupo masculino: BTS

Mejor grupo femenino: IVE

Mejor artista masculino: Yeonjun

Mejor artista femenina: Soyeon

Los 10 mejores grupos masculinos elegidos por los fans: BTS, BIGBANG, SEVENTEEN, Stray Kids, ENHYPEN, TXT, TREASURE, CORTIS, LNGSHOT, EVAN

Top 10 femenino elegido por los fans: TWICE, Apink, i-dle, LE SSERAFIM, NMIXX, YoonA, BABYMONSTER, ILLIT, Hearts2Hearts, TWS

Mejor artista revelación: NCT WISH

Artista favorito de Qoo10: NCT WISH

Artista del escenario Visa Super: TREASURE

Escenario favorito de M Countdown con Mnet Plus: ENHYPEN

Lo mejor de Next: RESCENE

La elección de los KCONers de todo el mundo: ZEROBASEONE

Grupo asiático favorito: INI

Ganadores del día 2