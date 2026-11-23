Compartí esta nota
Los MAMA Awards 2026 (Mnet Asian Music Awards) concluyeron su celebración de dos días dedicada al K-pop en el Kyocera Dome de Japón el 21 de noviembre, con varios artistas importantes llevándose a casa los codiciados honores. BTS se posicionó entre los ganadores del Día 2, también conocido como Capítulo 2, al ganar Álbum del Año por ARIRANG.
El anfitrión principal fue Park Bo-gum. Las presentaciones incluyeron stages especiales, colaboraciones y medleys.
Lista completa de ganadores del primer día de los premios MAMA 2026.
- Artista del año: BTS
- Elección de los fans del año: ENHYPEN
- Mejor artista revelación: ALPHA DRIVE ONE, TWS
- Mejor grupo masculino: BTS
- Mejor grupo femenino: IVE
- Mejor artista masculino: Yeonjun
- Mejor artista femenina: Soyeon
- Los 10 mejores grupos masculinos elegidos por los fans: BTS, BIGBANG, SEVENTEEN, Stray Kids, ENHYPEN, TXT, TREASURE, CORTIS, LNGSHOT, EVAN
- Top 10 femenino elegido por los fans: TWICE, Apink, i-dle, LE SSERAFIM, NMIXX, YoonA, BABYMONSTER, ILLIT, Hearts2Hearts, TWS
- Mejor artista revelación: NCT WISH
- Artista favorito de Qoo10: NCT WISH
- Artista del escenario Visa Super: TREASURE
- Escenario favorito de M Countdown con Mnet Plus: ENHYPEN
- Lo mejor de Next: RESCENE
- La elección de los KCONers de todo el mundo: ZEROBASEONE
- Grupo asiático favorito: INI
Ganadores del día 2
- Canción del Año (Daesang): CORTIS — "REDRED"
- Álbum del Año (Daesang): BTS — ARIRANG
- Music Visionary of the Year: BIGBANG
- Mejor Video Musical: BIGBANG — "BiiiG"
- Mejor Performance de Baile (Grupo Masculino): CORTIS — "REDRED"
- Mejor Performance de Baile (Grupo Femenino): ILLIT — "It's Me"
- Mejor Performance de Baile (Solista Masculino): Taeyang (BIGBANG) — "LIVE FAST DIE SLOW"