Jonatan Viale quedó envuelto en una nueva polémica luego de que lanzara un comentario malintencionado en contra de la dirigencia de Boca Juniors, el club presidido por Juan Román Riquelme.

Esta secuencia se dio en su programa de TN cuando invitó al expresidente de River, Rodolfo D'Onofrio, donde intercambiaron posición sobre el Superclásico del pasado 1 de noviembre.

En medio de esa conversación, el empresario mencionó a Mario Pergolini, el conductor que supo ser parte del oficialismo de la institución de La Ribera y que dio un paso al costado frente a decisiones que tomaron en la gestión y que no estaba de acuerdo.

Así fue que el conductor aprovechó para hacerle un pedido irónico al presentador de El Trece, donde insinuaba que no estaban haciendo las cosas como corresponden: "Andá a Boca y sacá la mugre".

Frente a esto, Viale volvió a quedar bajo la lupa de los futboleros, así como ya había sucedido cuando transmitió un video realizado con Inteligencia Artificial sobre Nico Paz, que desencadenó una denuncia de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

En las redes, lo repudiaron ampliamente:

"Repudio ABSOLUTO a esta clase de discursos y ORGULLOSAMENTE BOSTEROS"

"Esto no es periodismo, y lo hizo en la mesa junto Rodolfo D’Onofrio, el presidente de River que quedó marcado por los MAYORES ROBOS en la historia del club"

"Super inteligente Jony Viale poniéndose en contra a la Selección Argentina y a Boca en un terreno el cual desconoce claramente como lo es el futbol. Se lo nota super preparado al hijo de por suerte".

¿Qué pasó entre Jonatan Viale y Nico Paz?

TN transmitió un video hecho con Inteligencia Artificial donde se los podía ver a Chiqui Tapia y Gianni Infantino increpar al equipo albiceleste antes de salir a la cancha en la final de la Copa del Mundo donde les ordenan: "Bueno, hasta acá llegaron. Si ganan el Chiqui va preso y violamos a Nico Paz". En ese momento, Jonatan Viale y Franco Mercuriali estallaron de risa.

Luego, la AFA le prohibió la entrada a distintos eventos de prensa al canal.