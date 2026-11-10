Noviembre, mes de la cultura coreana con espectáculos, K-beauty, cine y más: una por una, todas las actividades

Coronando los festejos por su 20° aniversario, el Centro Cultural Coreano en Argentina organiza una maratón de eventos, talleres y actividades culturales en el marco de la celebración por el Día Nacional del Kimchi en Argentina, instituido por ley el 22 de noviembre de cada año.

Mes cultura coreana

Las actividades, de carácter gratuito, se realizarán a lo largo del mes en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires. El acto central, “Corea vibra en Argentina”, tendrá lugar el domingo 22 de noviembre en el Palacio Libertad y contará con la presentación del Centro Nacional de Gugak de Namdo, cuyo elenco ofrecerá un espectáculo de música, danza folclórica y otras expresiones escénicas tradicionales de Corea.

Ese mismo día por la tarde, la Plaza Seca del Palacio Libertad será sede de dos talleMes de la cultura coreanares participativos de gastronomía coreana “20 años, 20 bibimbap” con Sandra Lee, quien explorará los secretos del kimchi y el gochujang a través del tradicional plato bibimbap -hecho a base de arroz, verduras, carne, huevo y un toque de gochujang-. Asimismo, en la terraza del Palacio habrá un espacio dedicado al k-beauty, la reconocida cosmética coreana, que ha ganado popularidad en

todo el mundo.

Sandra Lee en Espacio Gamm. Crédito: Exitoína

Pero eso no es todo. La programación, que se desplegará a lo largo del mes de noviembre también en el Centro Cultural Coreano, Manzana de las Luces y Club Eterno, incluye un ciclo deconversaciones de literatura coreana, dos festivales de cine, clases de k-beauty y colorimetría, exposición de arte visual sobre espacios urbanos, un espectáculo de danza tradicional, talleres de cocina coreana y la participación del Centro Cultural Coreano en la Noche de los Museos.

“Este Mes de la Cultura Coreana tiene un significado muy especial, porque se enmarca en la celebración de los 20 años del Centro Cultural Coreano en Argentina y representa la culminación de un año de festejos. Queremos celebrar este recorrido junto al público argentino y seguir fortaleciendo el vínculo entre nuestras culturas. Por eso, los invitamos a ser parte de esta celebración y a seguir descubriendo todo lo que Corea tiene para compartir”, señaló Kim Misuk, directora del Centro Cultural Coreano.

Mes cultura coreana

Una por una, todas las actividades

Acto Día del Kimchi : Ceremonia institucional por el Día del Kimchi en Argentina y el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano en Argentina. Desde Corea llegará el Centro Nacional de Gugak de Namdo para presentar el espectáculo “Corea vibra en Argentina”. Danza, música folclórica y expresiones escénicas coreanas, como la danza del ruiseñor primaveral (Chunaengjeon), la Danza de los abanicos (Buchaechum) y la danza de la paz y la prosperidad (Taepyeongmu). La cita es el domingo 22, a las 18h, en la Sala Argentina del Palacio Libertad.

: Ceremonia institucional por el Día del Kimchi en Argentina y el 20° aniversario del Centro Cultural Coreano en Argentina. Desde Corea llegará el Centro Nacional de Gugak de Namdo para presentar el espectáculo “Corea vibra en Argentina”. Danza, música folclórica y expresiones escénicas coreanas, como la danza del ruiseñor primaveral (Chunaengjeon), la Danza de los abanicos (Buchaechum) y la danza de la paz y la prosperidad (Taepyeongmu). La cita es el domingo 22, a las 18h, en la Sala Argentina del Palacio Libertad. Taller de gastronomía “20 años, 20 bibimbap” : Sandra Lee invita a descubrir nuevos sabores a través de dos experiencias gastronómicas participativas. En equipos, los participantes combinarán ingredientes coreanos y argentinos para crear sus propios bibimbap y celebrar, a través de la cocina, el encuentro entre ambas culturas. Actividad con inscripción previa. Domingo 22, a las 14:30 y 16:30 h, en Palacio Libertad.

: Sandra Lee invita a descubrir nuevos sabores a través de dos experiencias gastronómicas participativas. En equipos, los participantes combinarán ingredientes coreanos y argentinos para crear sus propios bibimbap y celebrar, a través de la cocina, el encuentro entre ambas culturas. Actividad con inscripción previa. Domingo 22, a las 14:30 y 16:30 h, en Palacio Libertad. Experiencia K-beauty: Espacio para descubrir los secretos de la cosmética coreana, con demostraciones de rutinas de skincare, consejos para el cuidado de la piel y tips para incorporar productos y hábitos de belleza inspirados en Corea. Domingo 22, de 14 a 20 h, en la Terraza del Palacio Libertad.

K-beauty

Cine en Palacio Libertad : Proyección de películas coreanas, “Luck-Key”, dirigida por Lee Gae-byeok, y “The Host”, dirigida por Bong Joon-ho. Funciones domingos 1, 15, 22 y 29, a las 18h, Sala Manuel Antin del Palacio Libertad.

: Proyección de películas coreanas, “Luck-Key”, dirigida por Lee Gae-byeok, y “The Host”, dirigida por Bong Joon-ho. Funciones domingos 1, 15, 22 y 29, a las 18h, Sala Manuel Antin del Palacio Libertad. Cine en Manzana de las Luces : Ciclo de cine coreano que presenta películas de diversos géneros y estilos, como drama histórico, romance, terror, cine de autor y cine independiente, entre ellas “El lector de rostros”, “Navidad en agosto”, “Dos hermanas” y “La película de la novelista”. Funciones miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 19h, en la Sala de Representantes de Manzana de las Luces.

: Ciclo de cine coreano que presenta películas de diversos géneros y estilos, como drama histórico, romance, terror, cine de autor y cine independiente, entre ellas “El lector de rostros”, “Navidad en agosto”, “Dos hermanas” y “La película de la novelista”. Funciones miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 19h, en la Sala de Representantes de Manzana de las Luces. Conversaciones sobre literatura coreana: Cuatro encuentros para explorar la literatura coreana contemporánea y descubrir sus voces más interesantes. Nicolás Braessas, Julia Ariza, Juan Mattio y Agustina Larrea invitarán a compartir lecturas, intercambiar ideas y acercarse a las historias, los temas y las preguntas que atraviesan a diversos autores, entre ellos Bora Chung y Kim Hye-jin. Una propuesta abierta tanto a lectores habituales de literatura coreana como a quienes quieran conocerla por primera vez. Jueves 5, 12, 19 y 26, de 19 a 20h, en Club Eterno.

Literatura coreana

Clases de K-beauty : Taller práctico a cargo de una experta coreana en belleza, en el que se enseñarán técnicas de cuidado de la piel y maquillaje de base para lograr una piel hidratada, luminosa y de aspecto cristalino. Se incluirá la aplicación de una mascarilla facial con tónico hidratante y el masaje facial con las manos utilizando crema hidratante. Actividad con inscripción previa. Jueves 12 y viernes 13, de 10 a 13h; y sábado 14, de 19:30 a 22h en el Centro Cultural Coreano.

: Taller práctico a cargo de una experta coreana en belleza, en el que se enseñarán técnicas de cuidado de la piel y maquillaje de base para lograr una piel hidratada, luminosa y de aspecto cristalino. Se incluirá la aplicación de una mascarilla facial con tónico hidratante y el masaje facial con las manos utilizando crema hidratante. Actividad con inscripción previa. Jueves 12 y viernes 13, de 10 a 13h; y sábado 14, de 19:30 a 22h en el Centro Cultural Coreano. Muestra de arte visual “Ecos de la ciudad: florece la pintura coreana”: En colaboración con el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA), la muestra reúne obras de la colección de su programa de difusión “Art Bank” y explora distintas formas de representar y experimentar la ciudad a través de la pintura coreana contemporánea. A partir del miércoles 4 de noviembre en el Centro Cultural Coreano.

Exposición Art de Jin Min-wook, El jardín de los otros

Show de danza tradicional: El Centro Nacional de Gugak de Namdo realizará una demostración de tres danzas tradicionales: ruiseñor primaveral (Chunaengjeon), abanicos (Buchaechum) y de la paz y la prosperidad (Taepyeongmu). Sábado 21, a las 15h, en el Centro Cultural Coreano.

Danza Taepyeongmu

Taller de hansik : En colaboración con el IAG, alumnos de la institución aprenderán sobre los ingredientes y condimentos tradicionales de la cocina coreana. Martes 2, de 10 a 15h, en el Centro Cultural Coreano.

: En colaboración con el IAG, alumnos de la institución aprenderán sobre los ingredientes y condimentos tradicionales de la cocina coreana. Martes 2, de 10 a 15h, en el Centro Cultural Coreano. Noche de los Museos: El Centro Cultural Coreano se suma a la popular celebración nocturna de la cultura porteña. Habrá una estación de creación de postales, norebang (espacio de canto), photozone y k-games. Sábado 14, de 19 a 2 h en el Centro Cultural Coreano.

Sobre el Kimchi

El kimchi (김치) es el alimento más representativo del pueblo coreano. Infaltable en la mesa familiar, es una preparación fermentada que se elabora con un ingrediente vegetal y una mezcla de especias que incluyen ají picante en polvo, ajo, cebolla, cebollín y mariscos salados. Para los coreanos, el kimchi es un tesoro social, cultural y culinario. Como tal, es parte de su identidad. Además de aportar beneficios para la salud, simboliza un ritual social familiar y comunitario que se sella en su modo de preparación, el “kimjang”. Esta práctica centenaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, consiste en la elaboración colectiva del kimchi, el cual se comparte ya fermentado con amigos, vecinos y familiares. Así, la costumbre de elaborar colectivamente el kimchi refuerza los lazos sociales y consolida un legado familiar que se transmite de generación en generación. En Argentina el kimchi adquirió una gran popularidad en los últimos años. Por otra parte, con el objetivo de valorar el aporte cultural y social de los inmigrantes coreanos en la República Argentina, así como reforzar los lazos de amistad entre ambos países, el Honorable Congreso de la Nación Argentina aprobó la ley 27.720 que instituye la fecha del 22 de noviembre de cada año

como “Día Nacional del Kimchi en la Argentina”.