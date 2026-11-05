Lee Know, de Stray Kids, anuncia su alistamiento militar en Corea del Sur: cuándo será

El cantante y bailarín surcoreano Lee Know, integrante del grupo de K-Pop Stray Kids, probablemente comenzará su servicio militar obligatorio en Corea del Sur a más tardar en marzo, según anunció el jueves la discográfica JYP Entertainment.

Aunque es posible que no pueda asistir a las actividades programadas para el primer trimestre de 2027, se mantendrá en contacto con sus fans a través de diversos contenidos y actividades individuales, añadió la compañía, pidiendo comprensión ante el anuncio sorpresa.

Lee Know, de Stray Kids, anuncia su alistamiento militar en Corea del Sur

El artista de 28 años es el mayor de los ocho miembros del grupo y será el primero en alistarse. Debutó en 2018 como bailarín principal del equipo.

Stray Kids se encuentra en plena gira mundial “Run It”, que se extenderá hasta el 7 de marzo, según el plan de gira publicado hasta el momento. El grupo ofrecerá tres conciertos en el Tokyo Dome a partir del viernes. Su cuarto EP en Japón, “Suiatsu”, se lanzará a finales de este mes.

El anuncio completo:

"Hola, somos JYPE.

Desde la formación de Stray Kids hasta ahora, expresamos siempre nuestro más profundo agradecimiento a todos los STAY que nos han brindado un amor y apoyo inquebrantables, que sentimos que es más de lo que merecemos.

Lee Know tiene programado cumplir con su servicio militar obligatorio en el primer trimestre de 2027. Debido a esto, podría no participar en algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de 2027. Sin embargo, antes de su enlistamiento, planea encontrarse con los STAY a través de diversos contenidos y actividades individuales.

Pedimos su amplia comprensión a los STAY que podrían haberse sorprendido por este anuncio repentino, y los detalles específicos que son difíciles de informar en este momento se anunciarán por separado en el futuro. Les pedimos que continúen brindando su amor y apoyo inquebrantables a las actividades futuras de Lee Know y Stray Kids.

Gracias."