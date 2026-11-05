Lee Know, de Stray Kids, anuncia su alistamiento militar en Corea del Sur: cuándo será

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El cantante y bailarín surcoreano Lee Know, integrante del grupo de K-Pop Stray Kids, probablemente comenzará su servicio militar obligatorio en Corea del Sur a más tardar en marzo, según anunció el jueves la discográfica JYP Entertainment.
Aunque es posible que no pueda asistir a las actividades programadas para el primer trimestre de 2027, se mantendrá en contacto con sus fans a través de diversos contenidos y actividades individuales, añadió la compañía, pidiendo comprensión ante el anuncio sorpresa.
El artista de 28 años es el mayor de los ocho miembros del grupo y será el primero en alistarse. Debutó en 2018 como bailarín principal del equipo.
Stray Kids se encuentra en plena gira mundial “Run It”, que se extenderá hasta el 7 de marzo, según el plan de gira publicado hasta el momento. El grupo ofrecerá tres conciertos en el Tokyo Dome a partir del viernes. Su cuarto EP en Japón, “Suiatsu”, se lanzará a finales de este mes.
El anuncio completo:
"Hola, somos JYPE.
Desde la formación de Stray Kids hasta ahora, expresamos siempre nuestro más profundo agradecimiento a todos los STAY que nos han brindado un amor y apoyo inquebrantables, que sentimos que es más de lo que merecemos.
Lee Know tiene programado cumplir con su servicio militar obligatorio en el primer trimestre de 2027. Debido a esto, podría no participar en algunas de las actividades programadas para el primer trimestre de 2027. Sin embargo, antes de su enlistamiento, planea encontrarse con los STAY a través de diversos contenidos y actividades individuales.
Pedimos su amplia comprensión a los STAY que podrían haberse sorprendido por este anuncio repentino, y los detalles específicos que son difíciles de informar en este momento se anunciarán por separado en el futuro. Les pedimos que continúen brindando su amor y apoyo inquebrantables a las actividades futuras de Lee Know y Stray Kids.
Gracias."