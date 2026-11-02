Fito Páez cierra el año con un show de clásicos en Rosario: dónde y cuándo será, y cómo conseguir las entradas

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El sábado 19 de diciembre, Fito Paez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con un show en el Anfiteatro Municipal. Una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.
"Rosario, nos volvemos a encontrar para cantar esas canciones que son parte de nuestra historia", expresó el músico, compositor, productor, pianista, de 63 años.
Será un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.
La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.
El sábado 19 de diciembre, Rosario será el escenario de ese reencuentro. Fito Paez, sus grandes canciones y una celebración para despedir el año cantando esos himnos que ya son parte de todos.
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