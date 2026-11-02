Fito Páez cierra el año con un show de clásicos en Rosario: dónde y cuándo será, y cómo conseguir las entradas

El sábado 19 de diciembre, Fito Paez vuelve a su Rosario natal para despedir el año con un show en el Anfiteatro Municipal. Una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

"Rosario, nos volvemos a encontrar para cantar esas canciones que son parte de nuestra historia", expresó el músico, compositor, productor, pianista, de 63 años.

Fito Páez. Crédito: PH Guido Adler

Será un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

Fito Páez. Crédito: PH Guido Adler

El sábado 19 de diciembre, Rosario será el escenario de ese reencuentro. Fito Paez, sus grandes canciones y una celebración para despedir el año cantando esos himnos que ya son parte de todos.

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