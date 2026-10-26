BTS se fue de Argentina y prometió volver: el video viral de Jimin, "el hada tucumano", y por qué ahora Jungkook se llama Joaquín

El tercer concierto del supergrupo de K-Pop BTS en Argentina se celebró el 24 de octubre. El escenario, que se transmitió en directo a más de 80 países de todo el mundo, rebosaba de emoción incluso antes de comenzar.

Horas antes del concierto, decenas de miles de ARMYs (el fandom de BTS) corearon "Argentina" y "BTS", y continuaron la ola mientras gritaban "Olé, Olé, Olé, Bangtan, Bangtan", un cántico inspirado en un grito familiar que se escucha en los estadios de fútbol argentinos.

BTS también acortó distancias con sus fans al subir al escenario vistiendo el uniforme de la selección nacional de fútbol en su primera presentación. En la segunda presentación, V provocó ovaciones al cantar "Muchachos", el himno de la Selección Argentina para la Copa Mundial de Qatar 2022. Para la presentación final, Jungkook (29), V (30), RM (32), JHope (32), Suga (33), Jin (33) y Jimin (31) lucieron camisetas y camperas de la Selección con un gran Messi en la espalda, y fajas tradicionales gauchas con guarda pampa, complemento esencial de la indumentaria folclórica y de campo en Argentina.

BTS vestidos con el equipo de la Seleccion Argentina y fajas de gaucho

Uno de los momentos que se volvió viral en la red fue cuando Jimin se esforzó para hablar en español. "los extrañé, hoy hay que divertirnos mucho", dijo en el último show. Muchos consideraron que su forma de expresarse fue "sumamente dulce".

En particular, en redes sociales como X y TikTok se extendió la percepción de que el acento con el que Jimin habla español, manteniendo el ritmo, se asemeja al modo de hablar en la provincia de Tucumán, noroeste de Argentina, sumado a suu cabello rubio, su presencia en el escenario y la iluminación, lo que le valió el apodo de "el hada de Tucumán".

Video: @goeskthh

También aparecieron pancartas con mensajes invitando a Jimin al festival del limón de Tucumán, y estas reacciones fueron destacadas por diversos medios, incluida la cadena local Canal 10.

Luego, en coreano, tras remarcar la energía de las ARMYs argentinas, dijo: "Así que, hasta ese momento (cuando nos volvamos a encontrar), manténgase saludable, sean felices con su familia, no se lastimen, no se enfermen, los quiero".

Jimin, el hada tucumano

Otro de los momentos que dejó loco a ARMY fue cuando Jungkook habló en español, destacando lo encantado que estaba con el público argentino. "En el primer y segundo show ya me enamoraron con su fuego y su alegría pero hoy, en el último, estuvieron todavía más encendidos. Fui re feliz y me la pasé tan bien que no me quiero ir. Si no me hubiera dolido la pierna hubiera podido saltar y disfrutar más con ustedes, me da muchísima pena les pido perdón, la próxima vez que nos veamos voy a estar mas sano y mas fuerte que nunca. Voy a volver, se los prometo. Nunca me voy a olvidar de los recuerdos que me llevo de La Plata y de toda Argentina".

La forma de hablar de Jungkook y su enérgico baile, muy urbano, hicieron que todos comenzaran a decirle "Joaquín" en Argentina.

Jungkook es Joaquin en Argentina

Ya un clásico a esta altura, V, Kim Taehyung su nombre real, se despidió de Argentina prometiendo regresar. "Argentina, volveremos pronto. Elijo creer", lanzó en argot local. "Argentina, te re bancol. Los quiero una banda", tiró, terminando de enamorar a los presentes.

Mientras sonaba "Body to Body" durante la etapa final, los ARMYs cantaron la canción coreana "Arirang" con fuerza. La letra de la canción parecía suplicar a los siete miembros de BTS, que se marchaban de Argentina, que no se fueran.

Los miembros de BTS expresaron su gratitud por la pasión de los fans argentinos y prometieron regresar. Al despedirse de los siete integrantes que habían conocido tras una larga espera, los fans se abrazaron y rompieron a llorar.