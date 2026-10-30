El grupo de K-Pop TXT presenta un cortometraje de su próximo álbum "PERFECT STORM"

El grupo de K-Pop TOMORROW X TOGETHER (TXT) se está preparando para su próximo álbum "PERFECT STORM", y lo adelanta con un cortometraje.

El grupo lanzó el último video promocional de su próximo noveno miniálbum. En el adelanto, los cinco integrantes -Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun, HueningKai- esperan la tormenta perfecta, preparándose para lo peor. El video también muestra la coreografía del grupo.

El noveno miniálbum de TXT, 'PERFECT STORM', se lanzará el 16 de noviembre a las 6 PM KST.

El grupo se embarcará en una nueva gira mundial, empezando con tres conciertos en Seúl, del 13 al 15 de noviembre, según anunció su agencia de representación, BigHit Music (HYBE).

Big Hit Music, el sello HYBE de la agencia, anunció: "A partir del 13 al 15 de noviembre en Seúl, Tomorrow X Together realizará una gira por Asia, Japón, Norteamérica y Europa para encontrarse con MOA (nombre del fandom) en todo el mundo hasta junio del próximo año". Las ciudades anfitrionas se anunciarán más adelante.

"STEAL THE WIND" es la quinta gira mundial de Tomorrow X Together. Marca la conclusión de la serie "ACT", que constó de "ACT: LOVE SICK", "ACT: SWEET MIRAGE", "ACT: PROMISE" y "ACT: TOMORROW", y da comienzo a una historia completamente nueva.