JYP Entertainment anunció cuándo debuta oftheblue, su nuevo grupo de K-pop: su primer video

La agencia de K-pop JYP Entertainment anunció que lanzará el próximo año una nueva banda masculina, de cuatro integrantes llamada oftheblue, bajo su sello Squ4d.

El sello SQU4D se fundó recientemente con la directora Lee Ji-young, quien fue nombrada la primera directora interna femenina desde la fundación de JYP, como su figura central, y presentó al primer artista de la sede, NMIXX, en febrero de 2022.

oftheblue es un grupo masculino novato, formado por Jayden, Shane, Cha Minjoon y Kang Ian, en el que se han volcado las capacidades de producción y gestión de SQU4D, que impulsaron a NMIXX a la categoría de "creadores de tendencias".

El nombre del grupo proviene de la expresión «de repente», que significa un momento inesperado o un descubrimiento sorprendente. La hemos adaptado a «de la nada» y le hemos dado a «azul» el significado de infinitas posibilidades, libertad y juventud. Nuestro objetivo es retratar una juventud llena de momentos impredecibles, una juventud que se acepta tal como es, incluso si a veces toma un rumbo inesperado.

También inauguraron una nueva red social (SNS) llamada 'oftheblue' y presentaron un sitio web promocional. Además, están llevando a cabo promociones con el objetivo de un debut oficial en 2027, como la revelación del logotipo del grupo el día 7 y la imagen de un folleto el día 8.

oftheblue

Según la página web promocional, se presume que oftheblue es un grupo de cuatro integrantes. El interés se centra en el tipo de música y el concepto que presentarán al público, ya que se irán revelando uno a uno en el futuro.

El grupo de K-pop supone la primera banda masculina de JPY en debutar en dos años, desde que KickFlip hizo su debut en 2025.