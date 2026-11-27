El grupo de K-Pop KIIRAS transmite coraje y esperanza a la juventud cansada para que vuelva a seguir adelante con el lanzamiento de su nuevo álbum, "OVER U".

Tras aproximadamente seis meses de ausencia, la nueva canción transmite un mensaje positivo que anima a los oyentes a creer en su propio potencial, apoyarse mutuamente y seguir adelante incluso en los momentos de fracaso y frustración que cualquiera pueda enfrentar.

A través de su nueva canción, el grupo surcoreano formado por Lingling, Harin, Kylie, Kurumi, Doyeon y Roah, ha incorporado el concepto de porristas a su música y presentación. Reinterpretando el significado de apoyo y solidaridad, buscan brindar empatía y consuelo a los jóvenes de la misma época.

KIIRAS, que han forjado una identidad única a través de una música audaz y segura, expanden su mensaje musical con esta nueva canción para convertirse en una presencia que inspire valentía y fortaleza en los demás.

Kiras compartió sus impresiones sobre su regreso, declarando: “Esperamos que nuestra nueva canción ‘OVER U’ les dé fuerza a quienes atraviesan momentos difíciles y agotadores, permitiéndoles dar un paso más. A través de la música y las presentaciones únicas de Kiras, queremos compartir nuestros sentimientos con los fans de todo el mundo y convertirnos en una fuente de fortaleza mutua”.

Mientras tanto, tras su gira europea el pasado mes de septiembre, KIIRAS celebrará un encuentro con sus fans en Taipéi, Taiwán, el 13 de diciembre.