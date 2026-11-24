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Dior nombra al rapero surcoreano Hyunjin, miembro del supergrupo de K-Pop Stray Kids, embajador de su división de belleza y de las colecciones del director creativo Jonathan Anderson, anunció la casa.
La relación ha crecido desde principios de 2026: Hyunjin debutó en primera fila en el desfile de hombre de enero y luego asistió a dos desfiles de mujer. Ha lucido prendas de la marca en sesiones fotográficas para las portadas de las ediciones coreanas de las revistas Esquire y GQ.
El anuncio coincide con la gira mundial Run It de la banda, que se extenderá hasta julio de 2027, con un concierto final en Milán. Alabando la “sensibilidad instintiva y el carisma singular” de Hyunjin, Dior declaró: “Cautiva al público con la intensidad de sus actuaciones y el magnetismo de su presencia escénica”.
Hyunjin, quien fuera embajador de la marca Versace durante la gestión de Donatella Versace, también es imagen de Guess Jeans y Cartier. Junto con los demás miembros de Stray Kids, apareció en la campaña de primavera de 2024 de Tommy Hilfiger.
En Dior, se une a una lista que incluye a la también estrella muudial del K-pop y cara de la casa, la embajadora global Jisoo de BLACKPINK.