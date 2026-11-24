Dior nombra al rapero surcoreano Hyunjin, miembro del supergrupo de K-Pop Stray Kids, embajador de su división de belleza y de las colecciones del director creativo Jonathan Anderson, anunció la casa.

La relación ha crecido desde principios de 2026: Hyunjin debutó en primera fila en el desfile de hombre de enero y luego asistió a dos desfiles de mujer. Ha lucido prendas de la marca en sesiones fotográficas para las portadas de las ediciones coreanas de las revistas Esquire y GQ.

Hyunjin, miembro de Stray Kids, es nombrado embajador de marca de Dior

El anuncio coincide con la gira mundial Run It de la banda, que se extenderá hasta julio de 2027, con un concierto final en Milán. Alabando la “sensibilidad instintiva y el carisma singular” de Hyunjin, Dior declaró: “Cautiva al público con la intensidad de sus actuaciones y el magnetismo de su presencia escénica”.

Jonathan Anderson con Hyunjin / Hyunjin

Hyunjin, quien fuera embajador de la marca Versace durante la gestión de Donatella Versace, también es imagen de Guess Jeans y Cartier. Junto con los demás miembros de Stray Kids, apareció en la campaña de primavera de 2024 de Tommy Hilfiger.

En Dior, se une a una lista que incluye a la también estrella muudial del K-pop y cara de la casa, la embajadora global Jisoo de BLACKPINK.