El grupo masculino de K-pop Zerobaseone regresará en enero con un nuevo álbum, según desvelaron durante los Premios de la Música Asiática Mnet (MAMA) 2026.

El grupo reveló la fecha de lanzamiento al final de su actuación en la ceremonia de entrega de premios, celebrada en Osaka, Japón, al mostrar un letrero que decía: "18 de enero, 2027".

Se espera que el próximo álbum de Zero Base 1 marque un nuevo capítulo en su trayectoria musical. A principios de mayo, Zero Base 1 presentó música y actuaciones más maduras y refinadas con su sexto miniálbum, 'Ascend-'. Gracias a este lanzamiento, se destacaron en diversas listas internacionales, incluyendo el primer puesto en el ranking semanal de álbumes occidentales de Oricon en Japón.

El título y la lista de canciones del álbum todavía no se han desvelado.

Zerobaseone, que se convirtió en un quinteto, ha mantenido el equilibrio, este año, entre las actividades grupales y los proyectos en subunidades y en solitario, tanto en Corea del Sur como en Japón.

Primero, Seok Matthew y Park Gun-wook debutaron como la primera unidad de Zero Base One, EMP, estableciendo su propio estilo único al participar en la composición, creación y producción de canciones con un sonido hip-hop intenso. Además, Sung Han-bin dio sus primeros pasos como solista, mientras que Kim Ji-woong consolidó su posición como actor. Kim Tae-rae también participa activamente en la música y la radiodifusión, siendo DJ del programa "Zero Base One's Close Friend" de MBC FM4U y colaborando en bandas sonoras.