Los reyes del K-Pop, BIGBANG, han lanzado un cortometraje cinematográfico en blanco y negro para su nueva canción 'GiiiRIP', el primer video oficial del tema desde que el grupo debutó en el escenario de los MAMA AWARDS 2026, y antes de la gira del grupo por estadios en Japón.

El vídeo comienza con tipografía roja antes de pasar a blanco y negro. G-Dragon, Taeyang y Daesung aparecen con una multitud y una enorme estructura de acero de fondo. En lugar de colores brillantes, el vídeo utiliza texturas rugosas y un fuerte contraste entre luces y sombras para visualizar la atmósfera de la canción.

En la mitad de la película, el título escrito en caracteres chinos aparece junto a los tres integrantes en un mismo plano. La segunda mitad se centra en la puesta en escena, con los integrantes bailando junto a decenas de bailarines entre luces que se mueven rápidamente y una densa humareda

Lanzado el 20 de noviembre, "GiiiRIP" es un tema de hip-hop con ritmos contundentes y sonidos electrónicos. En consonancia con el tono enérgico de la canción, el vídeo utiliza un espacio industrial y una coreografía grupal a gran escala.

El lanzamiento coincide con la celebración del 20.º aniversario de BIGBANG. En los premios MAMA 2026, el grupo interpretó "GiiiRIP" por primera vez y ganó el premio al Mejor video musical en YouTube por "BiiiG". Tras su debut en directo, las búsquedas de la letra en inglés de la canción se dispararon hasta alcanzar el número 1 en Google Trends.

BIGBANG dará comienzo a la etapa japonesa de su gira mundial del 20 aniversario, 'XX: COSMOS', en el Kyocera Dome de Osaka el 27 de noviembre. La gira por estadios en Japón constará de un total de 10 conciertos en cuatro ciudades.