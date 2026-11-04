El fuerte descargo de Marcelo Polino tras su cruce con Luis Ventura por APTRA: "Ana Rosenfeld se encarga"

Tras el polémico cruce que protagonizó con Luis Ventura por APTRA, que incluso involucró a la IGJ, Marcelo Polino decidió hacer un fuerte descargo contra su colega en diálogo con Intrusos.

¿Qué dijo Marcelo Polino tras su cruce con Luis Ventura?

"Yo pedí de todas las formas ver la documentación antes de la asamblea. Lo hice personalmente, lo hablé con los socios y lo escribí en el chat. Nadie era ajeno a mi reclamo", comenzó con indignación el conductor, y sumó: "Nadie se sorprendió y nadie me respondió, excepto por las evasivas de un contador. Todo esto está documentado y certificado en los chats donde estamos todos los socios. Nadie se enteró de mi denuncia en la IGJ por sorpresa; recurrí ahí porque nadie me contestaba".

"Encontraron todas las irregularidades y se me heló la sangre cuando vi que había dos APTRAS paralelas con el mismo dueño. Ni en mi peor pesadilla podía imaginar semejante cosa", continuó Marcelo Polino y expresó: "Que yo no asista a las asambleas porque estoy de viaje no limita mi derecho como socio a tener la documentación como lo indica el estatuto. Yo hablo con todos los socios y estamos preocupados porque existan dos instituciones con el mismo nombre y el mismo dueño".

"Ayer me llamó Ventura tipo show televisivo mientras yo estaba en una grabación. Hace tres meses que nos íbamos a encontrar para tomar un café. El día que fui al programa que debutaba con Marina Calabró me quedé, le dije que había cosas que estaban mal y que nos teníamos que juntar, pero eso nunca pasó", recordó el periodista sobre Luis Ventura y agregó: "Cada uno puede pensar lo que quiere porque somos todos libres, pero la agresión y la descalificación hacia mi persona no se la voy a permitir a nadie. Me corro de mi ego y de todas las barbaridades que se dicen de mi persona. Yo tengo un estudio de abogados que me lleva el tema de sociedades y después Ana Rosenfeld se encarga de todos los que hablaron de mi persona para que nadie dañe mi imagen".

Marcelo Polino junto a Luis Ventura en el primer programa de Primicias Ya.

"Para opinar de la honestidad o no de las personas no tengo autoridad moral, pero puedo evaluar una gestión en una institución cuando tenga acceso a la documentación, y por ahora no la tengo. Acá es muy simple: que presenten toda la documentación y se acaba la historia", lanzó Polino y cerró. "Mi teléfono está para hablar cuando me quieran llamar, pero en este momento yo no voy a hablar con Ventura porque he recibido muchas agresiones y yo soy una persona que va por el lado de la paz y la armonía. No sabía que Ventura opinaba todo eso de mí, pero no quiero desviar la atención".

¿Cuál fue la reacción de Marcelo Polino a la llamada de Luis Ventura?

"Estoy convencido que quieren privatizar APTRA. Hay un poder que está presionando con la cara de una persona popular, con visibilidad, que está haciendo caga... tras caga...", comenzó el presidente de la entidad en un fuerte descargo contra su colega.

Luego intentó llamarlo al aire, mientras Marina Calabró revelaba que nunca más le contestó un mensaje a la producción del ciclo. Sin embargo, Marcelo Polino decidió no atender a Luis Ventura.