Pampita rompió el silencio tras los rumores de separación con Martín Pepa: ¿Qué dijo?

Luego de que Yanina Latorre asegurara en Sálvese quien Pueda que se separó de Martín Pepa, Pampita enfrentó los rumores en diálogo con LAM y sorprendió con su reacción.

¿Qué dijo Pampita sobre los rumores de ruptura con Martín Pepa?

Cuándo Pepe Ochoa le consultó sobre las versiones de separación, la modelo respondió desde un desfile de moda: “Estoy bien, muy bien”, y sumó: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en televisión. No quiero que mi vida privada esté en el escrutinio”.

“La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas, ciertos ámbitos y yo puedo estar expuesta, pero tal vez la otra persona no. Hay que respetar al otro y lo que siente... hay que cuidarlo. Y estoy en mi derecho de decir ‘esta puerta no quiero abrirla’”, continuó Pampita sobre los rumores que protagonizó con Martín Pepa y cerró: “Espero que no se metan y nos dejen tranquilos. Esta intromisión molesta, causa mala sensación... Obviamente entiendo el trabajo, lo respeto, pero uno puede alimentarlo o no y yo prefiero no hacerlo”.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre la supuesta ruptura entre Pampita y Martín Pepa?

“¿Quién está separada? La señora Pampita. Carolina, no te enojes. Hace 15 días que está separada”, comenzó la conductora en su ciclo de América TV, y sumó: “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas”.

“Me dicen que está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa”, continuó Yanina Latorre sobre Pampita y Martín Pepa, y cerró: “Hablé con mucha gente, ha llegado de los dos. De los dos lados y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre. Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa”.