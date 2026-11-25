Tras las múltiples polémicas que protagonizó recientemente APTRA, Tomás Dente, Pilar Smith y Evelyn Von Brocke crearon su propia asociación llamada APA. Uno de sus asociados es Toti Pasman, quién no dudó en apuntar sin filtros contra el grupo presidido por Luis Ventura.

¿Qué dijo Toti Pasman sobre APTRA?

"Estoy harto de que APTRA me cague", comenzó filoso el periodista en diálogo en Desayuno Americano, y sumó sobre los premios que no recibió: "Yo no te pido ganarlo todos los años, pero ¿no merecía ganarlo una vez? En 30 años me dieron sólo 3, uno por década. La verdad que me cansé".

"Yo no quiero hablar de mano negra pero son el club de fans de Anello. Deberían ponerse APTRA, club de fans de Anello porque todos los años se lo dan a él", cerró Toti Pasman sobre APTRA.

¿Qué dijo Luis Ventura sobre Marcelo Polino?

Fiel a su estilo confrontativo, el presidente de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de Argentina visitó el streaming de Nora Colosimo en Radio TU que replicó luego LAM (América ) y ante un comentario de la madre de Wanda Nara, arremetió con todo contra su colega.

"Vos sabés que en este medio no todos piden disculpas", dijo Nora hablando en general. La respuesta de Ventura apuntó directo contra una sola persona: "Yo estoy esperando la disculpa de Polino. Estoy parado en la vereda de APTRA y no viene".

La conductora aprovechó para hablar sobre la denuncia que hizo periodista de espectáculos para que la entidad presente sus números, que motivó la inminente intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ).

"Te sacaste con Polino..." provocó Nora. A lo que Ventura respondió sin vueltas: "Sí, la traición no la tolero, es el Judas que no esperaba, el (Jorge) Rial de la nueva generación".