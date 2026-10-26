Marcela Coronel reveló la estremecedora frase que dijo su mamá tras ser agredida por su cuidadora

Recientemente, Marcela Coronel denunció a una cuidadora por golpear e insultar a su madre de 100 años. Ahora, la periodista estuvo en Desayuno Americano y reveló tanto cómo se encuentra su mamá como la estremecedora frase que dijo la mujer tras ser agredida.

¿Qué dijo Marcela Coronel sobre su madre?

"Mi hermana y yo tenemos llamadas perdidas pero no tengo nada que hablar con ella", comenzó la periodista sobre la acusada, y sumó sobre su madre: "El fin de semana, le dijo a una de las chicas que le estaba dando de comer: 'por favor quereme, cuidame'. Terrible".

Cuándo le consultaron cómo se encuentra emocionalmente la mujer de 100 años, Marcela Coronel respondió: "Es difícil saberlo porque ella es una mujer discapacitada, tiene demencia senil agravada por la edad y le es imposible comunicar lo que le pasa. Obviamente se da cuenta que le están pegando porque le duele. Es imposible entender semejante maltrato y crueldad hacia ella".

Recordemos que la acusada, identificada como Norma Noemí Sandín, fue detenida e imputada gracias a los videos que compartió la profesional, pero luego quedó en libertad porque los estudios médicos de la víctima fueron buenos.

¿Qué pasó con la madre de Marcela Coronel?

La mamá de la periodista, Berta, cumplió hace algunos días 100 años y, después del festejo, descubrieron mediante las cámaras de seguridad del hogar que era golpeada, zamarreada e insultada por esta agresora. La señora tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) porque padece demencia senil, además de movilizarse en silla de ruedas.

La situación salió a la luz cuando la hermana de la panelista de Primicias Ya (América TV), donde dieron a conocer los videos, revisó las grabaciones; “En un momento, empezó a mandar los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse. Me shockeó”

En ese momento, consultaron con abogados e hicieron la denuncia con todos los videos. La Policía se apersonó en el domicilio y aprehendieron a la cuidadora: “Queríamos que esta mujer vaya presa. Porque esto le puede pasar a otra persona”. Incluso, reveló que lo que más le sorprendió fue lo que dijo esta mujer cuando se la llevaban: "Bueno si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría".