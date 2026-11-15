Crece la preocupación por Norberto Marcos: el productor permanece internado y pasó por terapia intensiva

Tras ser internado en el Sanatorio de la Trinidad el martes 10 de noviembre, fue Marcela Tauro desde Infama quién reveló detalles sobre la salud de Norberto Marcos.

¿Qué se sabe sobre la salud de Norberto Marcos?

“Jacobo fue el intermediario en la reconciliación entre Fátima y Norberto. Después de esa reunión, que fue un viernes, Norberto terminó internado”, comenzó la conductora del ciclo de América TV, y sumó: “Ayer hablé con él y me dijo ‘me están pasando a terapia intensiva’. Es preocupante la salud de Norberto”.

“Estamos en la Trinidad de Palermo. Él está internado desde el martes y pasó por terapia intensiva. Está siendo muy observado porque lo que nos cuentan es que estaba con mucha fiebre y mucho dolor de cuerpo”, agregó el movilero de Infama, Oliver Quiroz.

“Hay mucho hermetismo en torno a lo que es el diagnóstico de Norberto, tratan de ser muy cuidadosos”, confesó el periodista sobre Norberto Marcos y cerró: “Obviamente, tratamos de ser cuidadosos. Hay mucho hermetismo en torno a la salud de Norberto. Lo que me cuenta alguien cercano es que hoy le hicieron análisis y lo tuvieron en observación porque le habrían encontrado agua en un pulmón, que sería en el derecho”.

¿Qué dijeron sobre la salud de Norberto Marcos el día de su internación?

"Atención porque está mañana se confirmó que Norberto Marcos está internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo", comenzó el equipo de Primicias Ya al aire y sumaron: "Ingresó porque venía hace tres días con fuertes dolores de estómago".

Por último, desde el ciclo de América TV detallaron sobre la salud de Norberto Marcos: "Se tuvo que someter a distintos estudios, hay preocupación por su estado de salud y en estos momentos está siendo revisado por última vez por unos médicos para evaluar cuál es su verdadero cuadro".